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54 минуты назад

Асмус рассказала об «адском ноябре»

Российская актриса Кристина Асмус рассказала об «адском ноябре», в течение которого она и ее дочь находились в больнице, в своем Instagram-аккаунте.

Асмус рассказала об «адском ноябре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Асмус, она не сообщала об этом ранее, так как на нее «много всего навалилось».

«Сначала с ребенком лежала, потом я одна с жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой. Плюс осложнения начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали», — поделилась она.

По словам актрисы, из-за болезни впервые пришлось отменить несколько спектаклей с ее участием. А она сама «не выписывалась из больниц раньше», так как хотела, чтобы «заразы уже прошли наконец».

«Вакцинируйтесь, друзья. Болеть — очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих», — призвала Асмус.

В ноябре Кристина Асмус рассказывала о тяжелой болезни дочери Анастасии. По ее словам, девочку госпитализировали, актрисе пришлось лечь с ней в больницу, временно отказавшись от съемок в кино, телешоу, а также работы над крупным рекламным контрактом.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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