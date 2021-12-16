Российская актриса Кристина Асмус рассказала об «адском ноябре», в течение которого она и ее дочь находились в больнице, в своем Instagram-аккаунте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметила Асмус, она не сообщала об этом ранее, так как на нее «много всего навалилось».

«Сначала с ребенком лежала, потом я одна с жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой. Плюс осложнения начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали», — поделилась она.

По словам актрисы, из-за болезни впервые пришлось отменить несколько спектаклей с ее участием. А она сама «не выписывалась из больниц раньше», так как хотела, чтобы «заразы уже прошли наконец».

«Вакцинируйтесь, друзья. Болеть — очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих», — призвала Асмус.