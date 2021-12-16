Мистера Бига из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

Две женщины обвинили в изнасиловании актера Криса Нота, исполнителя роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе».

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Журнал The Hollywood Reporter опубликовал рассказы двух женщин, одна из них утверждает, что Нот изнасиловал ее в 2004 году, другая рассказывает об изнасиловании, произошедшем в 2015-м.

Подчеркивается, что женщины обратились к The Hollywood Reporter по отдельности с разницей в несколько месяцев и не знали друг друга.

Первая женщина, которую издание называет Зои, в 2004 году работала в фирме, в которой мистер Биг был клиентом. Девушке тогда было 22 года. По ее словам, он постоянно с ней флиртовал и оставлял сообщения на автоответчике, а однажды пригласил ее в здание, где у него была квартира, чтобы поплавать в бассейне на крыше. Там он дал ей книгу и попросил занести ее ему в квартиру. Когда она пошла к актеру вернуть книгу, он сразу поцеловал ее, а затем притянул к себе, подвел к кровати, снял с нее шорты и плавки и начал насиловать сзади. Зои говорит, что после этого ей пришлось обратиться в больницу, чтобы ей наложили швы. По ее словам, она была новичком в Голливуде и побоялась афишировать эту историю, чтобы ее не уволили. Историю Зои подтвердили ее друг и бывшая начальница.