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1 час назад

Мистера Бига из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях

Две женщины обвинили в изнасиловании актера Криса Нота, исполнителя роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе».

Мистера Бига из «Секса в большом городе» обвинили в изнасилованиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал рассказы двух женщин, одна из них утверждает, что Нот изнасиловал ее в 2004 году, другая рассказывает об изнасиловании, произошедшем в 2015-м.

Подчеркивается, что женщины обратились к The Hollywood Reporter по отдельности с разницей в несколько месяцев и не знали друг друга.

Первая женщина, которую издание называет Зои, в 2004 году работала в фирме, в которой мистер Биг был клиентом. Девушке тогда было 22 года. По ее словам, он постоянно с ней флиртовал и оставлял сообщения на автоответчике, а однажды пригласил ее в здание, где у него была квартира, чтобы поплавать в бассейне на крыше. Там он дал ей книгу и попросил занести ее ему в квартиру. Когда она пошла к актеру вернуть книгу, он сразу поцеловал ее, а затем притянул к себе, подвел к кровати, снял с нее шорты и плавки и начал насиловать сзади. Зои говорит, что после этого ей пришлось обратиться в больницу, чтобы ей наложили швы. По ее словам, она была новичком в Голливуде и побоялась афишировать эту историю, чтобы ее не уволили. Историю Зои подтвердили ее друг и бывшая начальница.

Другая пострадавшая – Лили - познакомилась с Крисом Нотом в ночном клубе в Нью-Йорке, где работала официанткой. В 2015 году ей было 25 лет, а актеру – 60. По ее словам, Нот пригласил ее на ужин в ресторан, где снимался один из эпизодов «Секса в большом городе», а затем повел к себе в квартиру, где насильно занялся с ней сексом. Тогда актер был женат на актрисе Таре Уилсон, но в разговоре с Лили утверждал, что его брак - фикция, а моногамии не существует. На следующий день актер оставил Лили сообщение с просьбой не рассказывать подругам о произошедшем. По словам девушки, актер еще несколько раз пытался встретиться с ней, но она ему отказывала.

Шоу-бизнес,Происшествия,Крис Нота,Крис Нот,The Hollywood Reporter,
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