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12 минут назад

Дочь Михаила Задорнова раскрыла внешность своего мужа

Дочь Михаила Задорнова Елена впервые показала своего мужа, опубликовав фотографию с ним в Instagram.

Дочь Михаила Задорнова раскрыла внешность своего мужа
Фото: СоцсетиСоцсети

К снимку 31-летняя наследница скончавшегося писателя-сатирика добавила стихотворный пост, в котором намекнула на свою беременность.

Несколько лет назад Елена Задорнова переехала на Мальту, где отучилась на социолога и антрополога. Но по профессии так и не пошла работать. Свой заработок единственная дочь Задорнова строит на продаже собственных картин и организации мероприятий.

Елена Задорнова ведет непубличный образ жизни и редко делится подробностями. Так о замужестве дочери сатирика ее подписчики узнали по фотографии в свадебном платье, которую она опубликовала в соцсети в апреле этого года. И до сих пор ни на одном снимке увидеть избранника Задорновой не удавалось.

И то ли приближающееся Рождество, то ли счастье от пополнения в семье все же подвигло ее раскрыть лицо своего мужа в новом посте в Instagram.

«Судьба спросила — Мужа, Надо?

Девичья Честь бывает хрупкой...

Прошел лишь Год — Они Женаты...

И ждут их Первенца, что в Юбке», — гласит отрывок стихотворного текста, написанного Задорновой к фотографии с мужем — бородатым длинноволосым брюнетом.

На снимке пара стоит в обнимку на фоне рождественских елок и домика с вывеской Santa’s Grotto.

Опираясь на строчку о «первенце в юбке», большинство подписчиков принялись поздравлять Задорнову с ожидающимся пополнением в семье. И первым комментарий оставил экс-возлюбленный дочери сатирика актер Игорь Скрипко, написав: «Я так рад за тебя, и люблю».

Отметим, что первоначально Задорнова планировала стать актрисой, поступив в ГИТИС, но вскоре поняла, что это не ее и ушла с первого курса.

Шоу-бизнес,Игорь Скрипко,Михаил Задорнов,
18+
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