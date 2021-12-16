Врач оценил здоровье Гузеевой, перенесшей коронавирус

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, насколько опасно состояние Гузеевой, недавно перенесшей коронавирус, пишет «Комсомольская правда».

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Гузеева, которая полтора месяца назад выписалась из больницы, где лежала с коронавирусом, в последнем выпуске передачи «Давай поженимся» пожаловалась, что у нее болит горло. По словам телеведущей, после перенесенного ковида у нее «то одно, то другое». Гузеева говорила хриплым низким голосом, постоянно делая паузы.

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Пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что у него как раз был включен телевизор, когда начался выпуск шоу с Гузеевой.

«Я, не глядя на экран, еще подумал: «Это что за мужик у них там появился?». Оказалось, так звучит голос Ларисы Гузеевой. Что тут можно сказать? Типичный ларингит - воспаление голосовых связок и гортани. А вот симптомов дыхательной недостаточности я не увидел, темп речи и одышка в пределах нормы», - сказал Пурясев.

Он отметил, что даже обычный ларингит после коронавируса может быть очень опасен, так как ковид дает осложнение на все органы, возникает полиорганная недостаточность.

«По сути, это бомба замедленного действия, и где-когда она рванет, никто не знает. Например, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, а там сосуды затромбованы - вот это уже страшно», - пояснил врач.

Пурясев порекомендовал Гузеевой делать ингаляции, проводить физиотерапию, полоскать горло и побольше пить теплой воды.

«Все-таки работа не телевидении непростая: снимают сутками, нервы, большое количество контактов. Все это сейчас противопоказано ослабленному организму телеведущей. После коронавируса в ее возрасте надо восстанавливаться около года: отдыхать, правильно питаться, минимизировать нагрузку и бывать на санаторно-курортном лечении», - добавил врач.