Решена судьба шоу «Голос» после смерти Градского

Ученики Александра Градского, ушедшего из жизни в ночь на 28 ноября, продолжат участвовать в шоу «Голос» без наставника. Об этом сообщает StarHit.

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«Сегодня проходят репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени», — говорится в публикации.

На съемочной площадке изданию подтвердили, что «нового наставника не будет 100%».

Ранее сообщалось, что голландская компания Talpa, владелец франшизы телевизионных конкурсов The Voice, подключилась к решению ситуации, сложившейся в российском проекте «Голос» после смерти Градского.

Каждое отступление от правил «Голоса» должно быть согласовано, а ранее правообладателям не приходилось сталкиваться со смертью наставников в период шоу.

Накануне врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что умершего 28 ноября Градского можно было спасти.