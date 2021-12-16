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20 минут назад

Стала известна судьба команды Градского в шоу «Голос»

Ученики Александра Градского, ушедшего из жизни в ночь на 28 ноября, продолжат участвовать в шоу «Голос» без наставника. Об этом сообщает StarHit.

Решена судьба шоу «Голос» после смерти Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня проходят репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени», — говорится в публикации.

На съемочной площадке изданию подтвердили, что «нового наставника не будет 100%».

Ранее сообщалось, что голландская компания Talpa, владелец франшизы телевизионных конкурсов The Voice, подключилась к решению ситуации, сложившейся в российском проекте «Голос» после смерти Градского.

Каждое отступление от правил «Голоса» должно быть согласовано, а ранее правообладателям не приходилось сталкиваться со смертью наставников в период шоу.

Накануне врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что умершего 28 ноября Градского можно было спасти.

Пурясев раскрыл, что Градский редко к кому прислушивался, в том числе и на тему здоровья. Ведущая задала вопрос, должны ли были медики, находящиеся на съемочной площадке, сделать что-то, чтобы предотвратить трагедию.

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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