Глава Первого канала рассказал, кто займет кресло Градского

Кресло наставника, которое занимал скончавшийся исполнитель и композитор Александр Градский, на шоу "Голос" не займет никто. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал глава Первого канала Константин Эрнст.

Фото: ТАСС ТАСС

Так он отреагировал на слухи о том, что преемницей Градского может стать певица Лариса Долина. Ранее сообщалось, что ученики Александра Градского, ушедшего из жизни в ночь на 28 ноября, продолжат участвовать в шоу "Голос" без наставника.

"Сегодня проходят репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени", — рассказал источник на съемочной плошадке.