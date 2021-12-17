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54 минуты назад

Глава Первого канала заявил, что Долина не займет кресло Градского

Кресло наставника, которое занимал скончавшийся исполнитель и композитор Александр Градский, на шоу "Голос" не займет никто. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал глава Первого канала Константин Эрнст.

Глава Первого канала рассказал, кто займет кресло Градского
Фото: ТАССТАСС

Так он отреагировал на слухи о том, что преемницей Градского может стать певица Лариса Долина. Ранее сообщалось, что ученики Александра Градского, ушедшего из жизни в ночь на 28 ноября, продолжат участвовать в шоу "Голос" без наставника.

"Сегодня проходят репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени", — рассказал источник на съемочной плошадке.

Известно, что голландская компания Talpa, владелец франшизы телевизионных конкурсов The Voice, подключалась к решению ситуации, сложившейся в российском проекте "Голос" после смерти Градского. Каждое отступление от правил "Голоса" должно быть согласовано, а ранее правообладателям не приходилось сталкиваться со смертью наставников в период шоу.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Константин Эрнст,Александр Градский,РИА Новости,
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