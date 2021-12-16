Григория Лепса могут признать недееспособным

Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал слухи о госпитализации Григория Лепса в психиатрическую клинику. По словам адвоката, если слухи окажутся правдивыми, его жена может обратиться в суд и признать его недееспособным.

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Накануне стало известно, что после того, как супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод, певец попал в больницу с гипертоническим кризом. При этом в телеграм-каналах появилась версия, что Лепса госпитализировали в психиатрическую клинику, откуда он в тот же день уехал домой.

Алешкин назвал такие слухи накануне бракоразводного процесса тревожными.

«Сам факт попадания Лепса в соответствующее учреждение, даже если он ушел оттуда через несколько часов, - это повод обратиться в суд, чтобы признать артиста недееспособным и затем назначить опекуна и принудительное лечение», - сказал он «Комсомольской правде».

По словам адвоката, вариант, при котором супруга Григория Лепса может оформить над ним опеку, вполне реален.

«И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах - мало ли кому он в измененном состоянии отпишет имущество?» - предположил Андрей Алешкин.