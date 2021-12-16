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1 час назад

Экс-солистка «Серебра» пристыдила ругающих ее за полноту россиян

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук пристыдила ругающих ее за полноту россиян. Соответствующие посты появились в ее Instagram-сторис.

Экс-солистка «Серебра» пристыдила ругающих ее за полноту
Фото: InstagramInstagram

В своих публикациях 28-летняя исполнительница объяснила, что большое количество пользователей сделали ей замечания по поводу внешнего вида. Так, юзеры призвали ее похудеть и привести себя в порядок.

«Мой директ завален тем, что мне надо худеть. Серьезно, в 2021 году вы все еще этим занимаетесь? Практически в 2022?» — написала она.

Помимо этого, женщина отметила, что уже сбросила более 10 килограммов. По ее словам, она похудела с 73 до 62 килограммов. Также она подчеркнула, что худеет не из-за комментариев хейтеров, а ради собственного удобства.

«Мне комфортно в определенном весе, но он не 42 килограмма. Было бы комфортно в весе 73, я бы и секунды не переживала», — заявила Кищук.

Более того, артистка отметила, что не обязана оправдываться и сообщать окружающим информацию о своей жизни.

«Никто вам не обязан сообщать о проведенной работе над телом, музыкой и любым бизнесом. У меня будет все. И у людей, кто доброжелателен и занимается своей жизнью», — заключила она.

В ноябре российская блогерша и телеведущая Ксения Бородина дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее за публикацию снимков откровенных образах. Так, в одном из последних постов она предстала перед фотографом в кружевном боди из полупрозрачной ткани, которое обнажало ее грудь, латексных чулках и босоножках на каблуках. Подписчики обругали телезвезду в комментариях, посчитав ее новые фотографии чересчур вульгарными.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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