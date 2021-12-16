Соседов назвал Бузову трудоголиком, не имеющим талантов

«Всегда подвергал сомнению таланты Бузовой. Она это знает. У нас прекрасные отношения, никакой обиды. Мы работаем с ней в одном проекте — «X-факторе». Она там все комментирует, как может, зовет к высокой мечте, что крылья должны быть у человека, что нельзя их обрубать. Она трудоголик. А какие у нее актёрские или вокальные таланты? Их у нее нет, но она умеет себя преподнести, подать, она работает», — сказал Соседов в ответ на заявление Бузовой, которая считает, что он критикует ее ради хайпа.