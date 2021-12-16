Соседов назвал Бузову трудоголиком, не имеющим талантов

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певица Ольга Бузова добилась всего благодаря труду и активной позиции, не имея при этом ни вокальных, ни актерских талантов. Он сравнил ее с Мадонной, которая, также не имея талантов, умеет себя преподнести, пишет News.ru.
«Всегда подвергал сомнению таланты Бузовой. Она это знает. У нас прекрасные отношения, никакой обиды. Мы работаем с ней в одном проекте — «X-факторе». Она там все комментирует, как может, зовет к высокой мечте, что крылья должны быть у человека, что нельзя их обрубать. Она трудоголик. А какие у нее актёрские или вокальные таланты? Их у нее нет, но она умеет себя преподнести, подать, она работает», — сказал Соседов в ответ на заявление Бузовой, которая считает, что он критикует ее ради хайпа.
Он напомнил Мадонну, которая непрофессионально выступила на Евровидении в Израиле, «хотя за десятилетия карьеры могла бы научиться петь хотя бы три песни, чтобы не позориться».
Он подчеркнул, что Мадонна знала, что не умеет петь, при этом она понимала, что главное — шоу, знаменитость.
«Она искала людей, авторов песен, текстовиков, команду, создавшую саунд Мадонны с помощью высоких технологий. Другая певица спела бы ее хиты в тысячу раз лучше. Бузова показала пример того, что нужно самой двигаться, ничего ни от кого не ждать — никто не обязан тебя куда-то звать. Ты сама должна пробиваться и заниматься», — пояснил Соседов.
Ранее Бузова заявила, что Соседов критикует ее только за глаза, а в глаза говорит комплименты. Она назвала его знатным ловцом хайпа, который критикует знаменитости ради упоминаний в СМИ, пишет «Газета.ок».