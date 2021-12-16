Бывшему продюсеру Басты может грозить статья

В Сети появилась информация, что основатель «Газгольдера» и бывший продюсер Басты попал под следствие из-за превышения должностных полномочий. Якобы бизнесмен продал товарный знак компании, который оказался под угрозой ареста, другой своей же компании без ведома партнеров. Но по данным СМИ, информация – фейк.

«Мне ничего не известно о том, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Факты, изложенные материале не соответствуют действительности», – передает сам Евгений Антимония РБК.

Пиар-менеджер предпринимателя так же передала, что им ничего неизвестно о деле, по Сети гуляют фейки. Источник так же запросил данные у пресс-службы СК по Москве, ни в одной фирме, где числится Антимония – он не является совладельцем или генеральным директором.