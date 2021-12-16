Жуков назвал Клаву Коку своей реинкарнацией

«Не потому, что я сделал с ней совместную песню, а просто, сделав с ней совместную песню, я увидел, как она живет. И вот она — просто реинкарнация меня в 95 году, когда человека 23 часа в сутки «прет». И он успевает отсняться в трех местах, потом поехать на студию, перелететь во Владивосток, выступить, сразу улететь обратно, перелететь в Узбекистан… И она на таком позитиве. Есть люди, которые реально кайфуют от того, что делают. У них много творчества, они молодцы, они стараются», — сказал Жуков.