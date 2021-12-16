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36 минут назад

Жуков назвал Клаву Коку своей реинкарнацией

45-летний солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал Клаву Коку реинкарнацией себя в 90-е годы. В YouTube-шоу «Алена, блин!» он отметил, что в последнее время в шоу-бизнесе ничего не происходит, однако среди современных исполнителей есть крайне талантливые ребята.

Жуков назвал Клаву Коку своей реинкарнацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не потому, что я сделал с ней совместную песню, а просто, сделав с ней совместную песню, я увидел, как она живет. И вот она — просто реинкарнация меня в 95 году, когда человека 23 часа в сутки «прет». И он успевает отсняться в трех местах, потом поехать на студию, перелететь во Владивосток, выступить, сразу улететь обратно, перелететь в Узбекистан… И она на таком позитиве. Есть люди, которые реально кайфуют от того, что делают. У них много творчества, они молодцы, они стараются», — сказал Жуков.

Музыкант отметил, что большинство артистов работают по одной схеме — записывают песни, загружают их в интернет, получают деньги и тратят. Клаву Коку же Жуков назвал «работягой» и подчеркнул, что существование таких людей — замечательно.

Напомним, что в 2021 году у Клавы и звезды группы «Руки Вверх!» вышел совместный сингл «Нокаут».

Шоу-бизнес,Сергей Жуков,
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