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1 час назад

Адвокат заявил, что жена может оформить опеку над Лепсом

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с изданием Teleprogramma заявил, что кому-то из близких музыканта Григория Лепса важно, чтобы за его состоянием наблюдали специалисты.

Лепса могут признать недееспособным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист не исключает, что близкие Лепса обратятся в суд, чтобы признать звезду недееспособным, назначить ему опекуна и отправить на принудительное лечение.

«Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах», — сказал адвокат, предположив, что в неадекватном состоянии звезда может, например, переписать на чужого человека свое имущество.

Сейчас Григорий Лепс и балерина Анна Шаплыкова разводятся. На этом фоне СМИ сообщали, что Лепса якобы дважды госпитализировали в неадекватном состоянии, однако артист факт госпитализации отрицает.

Ранее экс-продюсер Лепса рассказал, что певец не хочет разводиться с женой.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Григорий Лепс,
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