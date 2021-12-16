Лепса могут признать недееспособным

«Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах», — сказал адвокат, предположив, что в неадекватном состоянии звезда может, например, переписать на чужого человека свое имущество.