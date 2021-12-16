Лепса могут признать недееспособным

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с изданием Teleprogramma заявил, что кому-то из близких музыканта Григория Лепса важно, чтобы за его состоянием наблюдали специалисты.
Юрист не исключает, что близкие Лепса обратятся в суд, чтобы признать звезду недееспособным, назначить ему опекуна и отправить на принудительное лечение.
«Вариант, при котором супруга оформит опеку над певцом, вполне реален. И тогда ей нет смысла разводиться: все имущество перейдет к ней в доверительное управление. Из-за психических проблем, которые зафиксированы врачами, Лепса могут просто-напросто ограничить в правах», — сказал адвокат, предположив, что в неадекватном состоянии звезда может, например, переписать на чужого человека свое имущество.
Сейчас Григорий Лепс и балерина Анна Шаплыкова разводятся. На этом фоне СМИ сообщали, что Лепса якобы дважды госпитализировали в неадекватном состоянии, однако артист факт госпитализации отрицает.
Ранее экс-продюсер Лепса рассказал, что певец не хочет разводиться с женой.