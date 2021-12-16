Водонаева пристыдила Бена Аффлека

«Причина твоего алкоголизма, пес — твой слабый характер, твоя бесхребетность и безответственность перед собой и своей семьей. Нашел на кого свалить ответственность. На мать своих детей. На бабу. Неудачник. Кто бы мог подумать, что за этой брутальностью скрывается такой инфантил и лох», — заявила Водонаева.