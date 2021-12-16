Водонаева пристыдила Бена Аффлека

Модель и телеведущая Алена Водонаева осудила американского актера Бена Аффлека за то, что он назвал причиной своего алкоголизма брак с бывшей женой Дженнифер Гарнер. В своем Instagram она назвала его «неудачником», который скидывает ответственность за других.
«Причина твоего алкоголизма, пес — твой слабый характер, твоя бесхребетность и безответственность перед собой и своей семьей. Нашел на кого свалить ответственность. На мать своих детей. На бабу. Неудачник. Кто бы мог подумать, что за этой брутальностью скрывается такой инфантил и лох», — заявила Водонаева.
Напомним, что накануне Бен Аффлек заявил, что чувствовал себя «в ловушке» из-за своего брака с Гарнер и не смог бы преодолеть алкоголизм, находясь в этих отношениях. Актер подчеркнул, что несмотря на трудности, продолжает любить и уважать бывшую жену.
Ранее Афлек назвал воссоединение с Дженнифер Лопес «красивой историей», однако не стал раскрывать подробности их отношений.