Бузова ответила на критику популярного телеведущего

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на резкие высказывания популярного ведущего и музыкального критика Сергея Соседова , который подвергал сомнению ее актерские и вокальные таланты. В интервью «Газете.Ru» звезда заявила, что Соседов порицает ее ради внимания СМИ и при личном общении не критикует.

«Он (Сергей Соседов — прим. "Ленты.ру" ) постоянно что-то критикует там мне за глаза, а в глаза говорит только, насколько я прекрасна и талантлива. Сергей Соседов — знатный ловитель хайпа», — сказала Бузова .

Певица также выразила уверенность в том, что негативные высказывания Соседова о знаменитостях обусловлены его желанием становиться героем статей СМИ. Она также прокомментировала слова музыкального критика о том, что певица Алла Пугачева должна быть благодарна ему, так как он сделал многое для ее популярности. «Вот он постоянно что-то нелестное говорит обо мне и Алле Пугачевой. Разве можно обижаться на человека, который заявляет на полном серьезе, что главная певица в нашей стране, легендарная Алла Пугачева, своей популярностью обязана Сергею Соседову? Конечно, нет», — заключила Бузова.