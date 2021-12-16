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52 минуты назад

«Взяла тряпку с моей кровью»: Сергей Жуков рассказал о приворотах и нападениях фанаток

Экс-участник группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о фанатках, которые преследовали его были готовы пойти на все, лишь бы кумир обратил на них внимание.

Сергей Жуков рассказал о приворотах и нападениях фанаток
Фото:  Youtube / Super Youtube / Super

Он рассказал, что, в отличие от современных артистов, музыканты 90-х по-настоящему узнали, что такое слава: их автобусы носили на руках, а после выступления поклонники поджидали у служебных входов. Но у этого есть и обратная сторона.

— Есть «черный список», в который входят нездоровые люди. Мы предупреждали службу безопасности, раздавала фото. Девушки появлялись на концертах, и были целые спецоперации, чтобы их увести. Это были девочки, которые готовы на все. Они даже резали меня, чтобы кровь мою взять. Однажды я со сцены протянул руки, и она мне по руке лезвием провела. Потом взяла тряпку с моей кровью и убежала. А я полночи искал бабку, которая отворожит меня, на всякий случай, — рассказал артист в интервью для YouTube-канала Super.

Также Жуков поделился историей, как в одном из городов к нему подошел администратор «Руки вверх» Дмитрий и сказал, что сейчас придет женщина, которая от него родила ребенка.

— Я говорю: «Удачи, вспоминай!». И заходит мальчик – уменьшенная версия Димы в фотошопе. Я говорю: «Поздравляю». Он перевез эту девушку в Москву с сыном, сейчас у них еще дочка. Ничего, живут. Это была наша поклонница, которая через шесть лет сказала ему про ребенка, — рассказал певец.

Он добавил, что у него подобных историй с фанатками не было.

Сергей Жуков рассказал, как ему предлагали выкупить жену из «ВИА «Сливки» за миллион долларов.

Шоу-бизнес,Сергей Жуков,
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