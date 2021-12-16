Сергей Жуков рассказал о приворотах и нападениях фанаток

— Есть «черный список», в который входят нездоровые люди. Мы предупреждали службу безопасности, раздавала фото. Девушки появлялись на концертах, и были целые спецоперации, чтобы их увести. Это были девочки, которые готовы на все. Они даже резали меня, чтобы кровь мою взять. Однажды я со сцены протянул руки, и она мне по руке лезвием провела. Потом взяла тряпку с моей кровью и убежала. А я полночи искал бабку, которая отворожит меня, на всякий случай, — рассказал артист в интервью для YouTube-канала Super.