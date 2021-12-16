Успенская пришла на премию в леггинсах с откровенным разрезом

15 декабря в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла ежегодняя Церемония награждения награждения премии Brand Awards 2021. Целью мероприятия является, награждение лиц, которые привнесли важнейший вклад в сфере бизнеса и общественной жизни.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Одним из гостей стала 67-летняя певица Любовь Успенская. Она не просто посетила столь важное для всех деятелей современного бизнеса, но и получила награду в номинации «Дива года». Также она исполнила одну из своих музыкальных композиций на сцене перед остальными гостями мероприятия.

Для мероприятия дива выбрала весьма экстравагантный наряд. Успенская надела обтягивающий комбинезон с разрезами вдоль рук и внешней стороны бедра.

Также среди гостей оказалась и Наталья Подольская, однако она, в отличии от своей коллеги ушла с мероприятия без награды. Однако ей удалось выступить на сцене — певица исполнила свою песню «Феникс». Выступала она в мини-платье на одно плечо из кожи, которое идеально подчеркнуло достоинства ее роскошной фигуры