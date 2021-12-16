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1 час назад

Таксист спас Урганта от покупки акций МММ

Телеведущий Иван Ургант рассказал о том, как таксист отговорил его покупать акции «МММ» и пошутил, что это мог быть нынешний президент России Владимир Путин. Этой историей он поделился в программе «Вечерний Ургант».

Таксист спас Урганта от покупки акций МММ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы ему приходилось подрабатывать частным извозом.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», - пояснил глава государства.

По словам Урганта, в 15 лет он «взял все деньги отца, награды бабушкины и поехал покупать акции «МММ». Поймав такси, он рассказал таксисту, зачем едет. После чего водитель посоветовал ему этого не делать.

Ургант высмеял обвинения Мизулиной в адрес Моргенштерна

«Добрый вечер, вам это не нужно. Вам нужно измениться – и тогда изменится Россия», - процитировал слова таксиста телеведущий.

Ургант отметил, что «с того момента не пьет, не курит и никогда наркотики в жизни не пробовал». При этом он отметил, что таксистом вполне мог быть Владимир Путин, так как они с ним в то время жили в одном городе.

Телеведущий Иван Ургант ранее в своей программе высмеял решение Следственного комитета России проверить треки российских музыкантов Noize MC и Оксимирона. Он пошутил, что следователи только успели «прийти в себя» от анализа песен Моргенштерна и OG Buda и «и тут опять снова рэп».

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Владимир Путин,СКР,
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