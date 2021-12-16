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51 минуту назад

«Будьте осторожны»: Боярский дал совет петербуржцам

Актер Михаил Боярский рекомендовал жителям Санкт-Петербурга быть чрезвычайно осторожными, чтобы избежать падающих с крыш сосулек. Он заявил, что старается заранее выходить из дома и не ездит быстро на автомобиле, а потому не замечает проблем с уборкой снега и ледяных глыб с крыш, сообщает NEWS.ru.

«Будьте осторожны»: Боярский дал совет петербуржцам
Фото: ТАССТАСС

«Я не замечаю этого. Я не люблю скидывать с больной головы на здоровую. Значит нужно пользоваться городским транспортом, либо никуда не ходить, что невозможно, либо быть чрезвычайно осторожным. Я очень осторожно езжу и заранее выхожу, чтобы не мчаться никуда, спокойно ездить», — отметил Боярский.

Ранее 91-летний петербургский актер Иван Краско пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на некачественную уборку улиц от снега. В письме, которое опубликовало издание «Подъем», артист назвал ситуацию в Санкт-Петербурге «невыносимой для жизни из-за того, что в городе практически не убирают снег».

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Краско также рассказал об опасности сосулек, свисающих с крыш домов, особенно в центре города. Актер обратился к президенту с просьбой как-то повлиять на власти Петербурга и снова сделать город безопасным для жителей.

Шоу-бизнес,Иван Краско,Михаил Боярский,Владимир Путин,Правительство Санкт-Петербурга,
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