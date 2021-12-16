«Будьте осторожны»: Боярский дал совет петербуржцам

«Я не замечаю этого. Я не люблю скидывать с больной головы на здоровую. Значит нужно пользоваться городским транспортом, либо никуда не ходить, что невозможно, либо быть чрезвычайно осторожным. Я очень осторожно езжу и заранее выхожу, чтобы не мчаться никуда, спокойно ездить», — отметил Боярский.