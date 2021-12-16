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20 минут назад

«Практически голый»: Яковлева рассказала о съемках с Киркоровым

Актриса Елена Яковлева рассказала, как проходили съемки киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы» с артистом Филиппом Киркоровым. В беседе с изданием «7Дней» она отметила, что музыкант был в непривычном для публики образе Жар-птицы и отличился неожиданно спокойным поведением.

«Практически голый»: Яковлева рассказала о съемках с Киркоровым
Фото: ТАССТАСС

«Роскошные птичьи перья рисовались на компьютере, а снимался Филипп в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета. То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном. Стразы, кричащие брендовые наряды. А тут ничего этого не было», — рассказала Яковлева, которая сыграла в фильме Бабу-Ягу.

Актриса отметила, что немного пообщалась с Киркоровым — он рассказал, что хотел бы поработать с Яковлевой на сцене. Отдельно артистка рассказала и о работе с Сергеем Буруновым, который сыграл Водяного — по сюжету, у персонажей актеров возникают романтические чувства.

«Вы знаете, это раньше не было мобильных телефонов, а все артисты сидели в одном каком-то месте и общались. И составлялось представление друг о друге как о людях и как о собеседниках. А сейчас в свободное время все сидят в телефонах или уходят в вагончики, так что я часто не понимаю, какой человек мой партнер. С Сергеем мы общались совсем мало. Как человека я его практически не знаю. А вот Водяной из него вышел замечательный — это точно», — отметила она.

Шоу-бизнес,Елена Яковлева,Филипп Киркоров,
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