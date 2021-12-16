«Практически голый»: Яковлева рассказала о съемках с Киркоровым

«Вы знаете, это раньше не было мобильных телефонов, а все артисты сидели в одном каком-то месте и общались. И составлялось представление друг о друге как о людях и как о собеседниках. А сейчас в свободное время все сидят в телефонах или уходят в вагончики, так что я часто не понимаю, какой человек мой партнер. С Сергеем мы общались совсем мало. Как человека я его практически не знаю. А вот Водяной из него вышел замечательный — это точно», — отметила она.