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1 час назад

Агата Муцениеце озвучила гонорары звезд в «Ледниковом периоде»

Агата Муцениеце рассказала, какие гонорары получают участники шоу «Ледниковый период». Этим артистка поделилась в эфире радио «Авторадио».

Озвучены гонорары звезд в «Ледниковом периоде»
Фото:  YOUTUBE.COM YOUTUBE.COM

Ведущий программы заявил, что у него появилась информация о том, что приглашенные знаменитости получают за каждое выступление около 100—200 тысяч рублей.

«Да, это правда», — подтвердила Муцениеце.

Агата отметила, что платят только за выход на лед, а тренировки проходят бесплатно. Их продолжительность составляет до шести часов в день.

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Также актриса подчеркнула, что гонорар выплачивается с учетом продемонстрированного уровня фигурного катания и времени пребывания на шоу. «Если ты остался до финала, то ты будешь кататься до финала», — добавила знаменитость.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Авторадио,
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