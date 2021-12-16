Озвучены гонорары звезд в «Ледниковом периоде»

Агата Муцениеце рассказала, какие гонорары получают участники шоу «Ледниковый период». Этим артистка поделилась в эфире радио «Авторадио».

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Ведущий программы заявил, что у него появилась информация о том, что приглашенные знаменитости получают за каждое выступление около 100—200 тысяч рублей.

«Да, это правда», — подтвердила Муцениеце.

Агата отметила, что платят только за выход на лед, а тренировки проходят бесплатно. Их продолжительность составляет до шести часов в день.