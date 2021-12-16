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34 минуты назад

«Лузгают TikTok»: Собчак назвала многих россиян глупыми и необразованными

Телеведущая Ксения Собчак выразила мнение, что в России «очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных». По мнению Собчак, с древних времен ничего не поменялось. Интеллектуальная элита осталась очень узкой группой, а в основном россияне не стремятся к получению знаний, считает телеведущая.

«Лузгают TikTok»: Собчак назвала многих россиян глупыми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень много людей к сожалению глупых и необразованных. Это не моя оценка — это просто факт. Так было во все времена. Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать еще что-то», — написала Собчак на своей странице в Instagram

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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