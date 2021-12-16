«Лузгают TikTok»: Собчак назвала многих россиян глупыми

«Очень много людей к сожалению глупых и необразованных. Это не моя оценка — это просто факт. Так было во все времена. Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать еще что-то», — написала Собчак на своей странице в Instagram