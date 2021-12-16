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38 минут назад

Артисты рассказали о поведении Киркорова в роли Жар-ртицы

Российская актриса Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги в третьей части киносказки "Последний богатырь: Посланник Тьмы", пишет издание 7days.ru. В проекте также принимают участие Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова и Филипп Киркоров.

«Практически голый»: Яковлева рассказала о съемках с Киркоровым
Фото: DisneyDisney

Елена Яковлева рассказала о поведении "короля российской эстрады" Филиппа Киркорова, ему досталась роль Жар-птицы.

Она указала, что артист был в непривычном для публики образе и отличился неожиданно спокойным поведением. Яковлева раскрыла, что роскошные перья рисовались при помощи компьютерной графики, а снимался Киркоров в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета.

"То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном", — поделилась артистка.

Актриса также добавила, что они уже были знакомы — Киркоров приходил в "Современник" на "Пигмалиона".

"Сказал, что тоже очень хороший артист и хочет со мной поработать на сцене", — добавила Яковлева.

Ранее сообщалось, что суд прекратил 91 дело о штрафах в отношении Киркорова.

Шоу-бизнес,Сергей Бурунов,Екатерина Вилкова,Елена Яковлева,Филипп Киркоров,журнал "7 Дней",
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