«Практически голый»: Яковлева рассказала о съемках с Киркоровым

Российская актриса Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги в третьей части киносказки "Последний богатырь: Посланник Тьмы", пишет издание 7days.ru. В проекте также принимают участие Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова и Филипп Киркоров.
Елена Яковлева рассказала о поведении "короля российской эстрады" Филиппа Киркорова, ему досталась роль Жар-птицы.
Она указала, что артист был в непривычном для публики образе и отличился неожиданно спокойным поведением. Яковлева раскрыла, что роскошные перья рисовались при помощи компьютерной графики, а снимался Киркоров в специальном обтягивающем комбинезоне синего цвета.
"То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно, абсолютно не был похож на свой сценический образ. Мы привыкли видеть его все время в чем-то безумно модном", — поделилась артистка.
Актриса также добавила, что они уже были знакомы — Киркоров приходил в "Современник" на "Пигмалиона".
"Сказал, что тоже очень хороший артист и хочет со мной поработать на сцене", — добавила Яковлева.
Ранее сообщалось, что суд прекратил 91 дело о штрафах в отношении Киркорова.