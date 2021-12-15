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1 час назад

Валерия рассказала о профессиональной деятельности своего сына

Певица Валерия поделилась со своими подписчиками в Instagram новым постом. В нем она рассказала, что ее средний сын Артемий, уехавший жить в Швейцарию, занимает руководящую должность в «крупнейшей продакшн компании» страны.

Валерия рассказала о профессиональной деятельности своего сына
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Очень горжусь своим сыном, который вырос в настоящего профессионала в области создания и продвижения музыкального и видеоматериала. Сегодня он руководит крупнейшей продакшн компанией Швейцарии Hana Road Studios», — написала Валерия.

В качестве примера работы своего сына, певица прикрепила к посту фрагмент клипа, который на днях создала команда Артемия для молодой швейцарской исполнительницей.

«Аплодирую, восхищаюсь, люблю, мечтаю поработать вместе. Но… уже, видимо, после пандемии», — заключила Валерия.

Старший и младший дети певицы также стали успешными: Анна занимается музыкальной карьерой, а Арсений — бизнесом.

Шоу-бизнес,Валерия,
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