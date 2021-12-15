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48 минут назад

Стас Пьеха рассказал об отношениях с родным отцом

Певец Стас Пьеха в эфире YouTube-шоу «вМесте» рассказал, что поддерживает своего отца материально, но близких отношений у них никогда не было.

Стас Пьеха рассказал об отношениях с родным отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, родители разошлись примерно через год после его рождения, и до 13-14 лет не виделся с отцом. Певец рассказал, что в подростковом возрасте поехал к нему в Вильнюс, они выкурили по сигарете в лесу, потом долгое время снова не виделись. По словам артиста, у него не было какого-то особенного ощущения, что это отец, но он понимал, что это один из его родственников.

«Кровное родство и родство душ – это разные вещи», - пояснил певец.

Пьеха рассказал, что виделся с отцом эпизодически несколько раз за всю жизнь.

«Так как у нас не было контакта и не было нужды в этом контакте, мы практически не видимся. Единственное, я поддерживаю его небольшими финансами, потому что ему это нужно. Я считаю, что это нормально, и с моей стороны, наверное, максимум, на который я готов», - сказал Пьеха.

Отец Стаса Пьехи Пятрас Герулис — джазовый певец и музыкант, театральный режиссер, живет в Вильнюсе.. У Пьехи есть отчим Юрий Быстров. Он музыкант, пианист, композитор, работал музыкальным руководителем театра «Буфф».У певца также есть сводная сестра Эрика Быстрова, она архитектор и дизайнер интерьеров.

Шоу-бизнес,Стас Пьеха,
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