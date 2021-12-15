"Практически не видимся": Стас Пьеха об отношениях с родным отцом

По его словам, родители разошлись примерно через год после его рождения, и до 13-14 лет не виделся с отцом. Певец рассказал, что в подростковом возрасте поехал к нему в Вильнюс, они выкурили по сигарете в лесу, потом долгое время снова не виделись. По словам артиста, у него не было какого-то особенного ощущения, что это отец, но он понимал, что это один из его родственников.