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3 часа назад

Экс-продюсер Лепса раскрыл правду о его запоях

Бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал слухи о запое и лечении певца в психиатрической клинике, возникшие на фоне его развода с женой. По словам композитора, они не соответствуют действительности.

Экс-продюсер Лепса раскрыл правду о его запоях
Фото: ТАССТАСС

Кобылянский считает, что Лепс мог попасть в больницу из-за проблем со здоровьем, в частности высокого давления, а слухи о запое скорее сильно преувеличены, хотя «нрав у певца всегда был крутой».

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«Гриша — парень эмоциональный, не особо сдержанный. Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет? Когда мы были партнерами и друзьями, вместе пережили разные периоды. Было время в начале пути, когда он пил — в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь», — приводятся в материале слова Кобылянского.

Он подчеркнул, что позже у Лепса была тяжелая зависимость от алкоголя. Певец долго лечился и смог выздороветь, вернувшись к музыке. Врачи категорически запретили ему прикасаться к алкоголю и он следовал этому, добавил Кобылянский.

«Я прикладывал все усилия, чтобы даже намека на выпивку не возникало, и все самые плодотворные годы в творческом плане он провел на безалкогольной диете. Для меня трезвость – норма жизни, и для Лепса тогда это было так же».

При этом Кобылянский уверен, что жена Лепса — Анна Шаплыкова — не могла подать иск на ровном месте.

«Да, Гришка этакий Д’Артаньян – склонен к браваде, может уверять, что у него все прекрасно. Но я не исключаю, что он не хочет разводиться и на самом деле переживает. Мы с первых дней были уверены, что они станут дружной семьей. Поэтому новость о разводе для меня — полная неожиданность. Казалось, ничто не предвещало».

Подытоживая, Кобылянский призвал беречь Лепса, не нервируя его нелепыми слухами и предположениями, которые могут заставить его переживать еще больше.

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О разводе певца с женой стало известно 10 декабря. Пара прожила вместе 20 лет. Инициатором развода стала Шаплыкова, но причины данного поступка до сих пор остаются неизвестными — Лепс и его жена отказываются давать комментария по этому вопросу. Заседание по бракоразводному процессу назначили на 20 декабря.

Шоу-бизнес,Евгений Кобылянский,Григорий Лепс,Комсомольская правда,
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