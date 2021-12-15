Малахов рассказал о насилии в его семье

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своей рубрике было/не было в сторис Малахов ответил на вопрос подписчика, била ли его жена.

"Нет) А почему вы сделали такой вывод?", - ответил Малахов.

В качестве иллюстрации он опубликовал фотографию с женой Натальей Шкулевой. Он добавил, что его супруга использует другие методы наказания. На второй фотографии Малахов стоит в углу, уткнувшись лбом в стену.

В настоящее время эта сторис недоступна.