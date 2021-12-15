Малахов рассказал о насилии в его семье

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в Instagram, била ли его жена, пишет "Пятый канал".
В своей рубрике было/не было в сторис Малахов ответил на вопрос подписчика, била ли его жена.
"Нет) А почему вы сделали такой вывод?", - ответил Малахов.
В качестве иллюстрации он опубликовал фотографию с женой Натальей Шкулевой. Он добавил, что его супруга использует другие методы наказания. На второй фотографии Малахов стоит в углу, уткнувшись лбом в стену.
В настоящее время эта сторис недоступна.
Малахов и Шкулева поженились в 2011 году. Они воспитывают четырехлетнего сына Александра.