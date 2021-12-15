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1 час назад

«Был похож на Чикатило»: Мария Миронова рассказала о сталкинге

Актриса Мария Миронова дважды становилась объектом преследования. Об этом она рассказала изданию «Вокруг ТВ».

«Был похож на Чикатило»: Мария Миронова рассказала о сталкинге
Фото: InstagramInstagram

По ее словам, первый преследователь состоял на учете в спецклинике и приписывал себе «какие-то подвиги», связанные с ней.

Второй, как оказалось позже, тоже некоторое время жил в интернате для психически нездоровых людей. Мужчина приходил к ней в театр, оставлял тревожные послания и две белые розы в черной раме. По словам актрисы, внешне мужчина напоминал знаменитого маньяка Чикатило.

Мироновой пришлось обратиться в правоохранительные органы и нанять охрану. В полиции рассказали, что на острове, где находился интернат преследователя, произошла серия убийств, а убийцу так и не нашли.

«Я уже, знаете, даже не помню, чем закончилось. Но он исчез из моей жизни», - рассказала актриса.

Шоу-бизнес,Мария Миронова,МВД,Вокруг ТВ,
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