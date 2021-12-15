«Был похож на Чикатило»: Мария Миронова рассказала о сталкинге

Актриса Мария Миронова дважды становилась объектом преследования. Об этом она рассказала изданию «Вокруг ТВ».
По ее словам, первый преследователь состоял на учете в спецклинике и приписывал себе «какие-то подвиги», связанные с ней.
Второй, как оказалось позже, тоже некоторое время жил в интернате для психически нездоровых людей. Мужчина приходил к ней в театр, оставлял тревожные послания и две белые розы в черной раме. По словам актрисы, внешне мужчина напоминал знаменитого маньяка Чикатило.
Мироновой пришлось обратиться в правоохранительные органы и нанять охрану. В полиции рассказали, что на острове, где находился интернат преследователя, произошла серия убийств, а убийцу так и не нашли.
«Я уже, знаете, даже не помню, чем закончилось. Но он исчез из моей жизни», - рассказала актриса.