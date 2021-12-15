«Был похож на Чикатило»: Мария Миронова рассказала о сталкинге

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По ее словам, первый преследователь состоял на учете в спецклинике и приписывал себе «какие-то подвиги», связанные с ней.

Второй, как оказалось позже, тоже некоторое время жил в интернате для психически нездоровых людей. Мужчина приходил к ней в театр, оставлял тревожные послания и две белые розы в черной раме. По словам актрисы, внешне мужчина напоминал знаменитого маньяка Чикатило.

Мироновой пришлось обратиться в правоохранительные органы и нанять охрану. В полиции рассказали, что на острове, где находился интернат преследователя, произошла серия убийств, а убийцу так и не нашли.