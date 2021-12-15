Три варианта: как изменится шоу «Голос» после смерти Градского

Создатели российской версии шоу «Голос» обсуждают три варианта замены Александра Градского (1949–2021) в музыкальном проекте, сообщил источник NEWS.ru. Какой из них будет выбран, станет известно в прямом эфире Первого канала 17 декабря.

Согласно первой версии, место Александра Градского в кресле наставника займёт его сын Даниил. Второй вариант — голограмма музыканта, чьё изображение можно создать с помощью лазерного проектора. Эта современная технология нередко используется в шоу-бизнесе и на телевидении.

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Так, в прошлом году продюсер Валерий Комиссаров выпустил шоу «Битва престолов», в котором «воскресил» советскую актрису Людмилу Гурченко. Зимой 2020 года в британском городе Шеффилд состоялся концерт голограммы Уитни Хьюстон (1963–2012): лазерное изображение американской певицы исполняло хиты в записи. Виртуальная исполнительница могла менять сценические костюмы и танцевать. Весной 2022 года ожидается виртуальный концерт группы ABBA в Олимпийском парке Лондона. Арену на несколько тысяч человек в нём возведут специально для презентации альбома «Путешествие», который шведский коллектив записал спустя 40 лет после распада. Известно, что вместо самих музыкантов на сцене будут находиться их голограммы.

Третий и наиболее очевидный, по мнению источника NEWS.ru, вариант заключается в том, что кресло Александра Градского останется пустым. Участники команды Градского при таком сценарии, скорее всего, будут распределены между другими наставниками: Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным.

Заменить недавно скончавшегося народного артиста и композитора Александра Градского в шоу «Голос» может певица Лариса Долина. Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Life.

«Если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина. Я вижу либо никого, либо Ларису Долину. Это мое мнение», — сказал он.

По словам продюсера, до конца текущего сезона проекта не стоит кого-либо сажать на место Градского.

«Это было бы честно. Но те люди, которых отобрали, их нужно распределить между другими тремя. Либо взять Долину. Она просто босс музыки», — сказал он.

Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».

Одной из главных тем, обсуждавшихся на похоронах Александра Градского, стал вопрос о его замене в шоу «Голос». Кто займёт место Градского в кресле наставника музыкального телепроекта, до сих пор остаётся неизвестным. По мнению поклонников музыканта, идеальным вариантом было бы предложить довести работу в шоу до конца его сыну Даниилу Градскому, передаёт журналист NEWS.ru.

Будет здорово, если Даниил заменит в «Голосе» отца. Он талантливый, и это было бы символично. Даже фамилию на кресле наставника менять не придётся, — заявила студентка, поклонница шоу «Голос» Мария Копылова.

Даниил Градский выступал на этапе слепых прослушиваний в третьем сезоне телепроекта, однако отец, в отличие от Пелагеи и Димы Билана, не повернулся к нему. Солист группы «Учкудук» Зиёд Ишанходжаев, друживший с покойным композитором, рассказал NEWS.ru, что тогда поинтересовался у Градского, почему тот не взял Даниила в свою команду.

Я его спросил: «Саш, ты почему к сыну-то не повернулся?». Он рассмеялся: «Плохо спел!» — поделился Зиёд Ишанходжаев.

Окончательное решение о судьбе шоу «Голос» после смерти композитора Александра Градского примет правообладатель франшизы — голландская компания Talpa, сообщает StarHit со ссылкой на источник из съёмочной группы. Сейчас продюсеры российской версии проекта пытаются найти выход и согласовывают с голландцами возможные сценарии.

Как отметил собеседник издания, у «Голоса» жёсткие правила и любое отступление от них должно быть согласовано с разработчиками формата. Кроме того, правообладатели ещё ни разу не сталкивались со случаями смерти наставника в период шоу.

Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвёртое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным, — пояснил источник.

Также отмечается, что не все подопечные Градского хотят перейти к другому наставнику.

Певица Наталья Штурм, несколько лет прожившая в Голландии, объяснила в беседе с NEWS.ru, почему до сих пор не названо имя нового наставника, который заменит умершего Александра Градского в юбилейном, десятом сезоне «Голоса». По мнению артистки, проблема заключается в особенностях менталитета обладателей авторских прав на музыкальный проект руководителей голландской компании Talpa Media, по чьей лицензии Первый канал снимает популярное шоу. Именно эта компания, как сообщали СМИ, должна решить судьбу российской версии «Голоса».

Наталья Штурм рассказала, что, по её наблюдениям, для голландцев любые форс-мажоры и отклонения от договора являются большой проблемой, а её решение — практически ЧП.

Смерть Александра Градского поставила создателей шоу перед необходимостью срочно изменить проект. Это в том числе правовой вопрос. Проблема в том, что голландцы очень щепетильны, с ними трудно договариваться. Я жила в Нидерландах — там все эмоции и убеждения разбиваются о голландскую холодность и негибкость, — объяснила певица.

Продюсера Юрия Аксюту, который курирует шоу «Голос» на Первом канале, Наталья Штурм назвала «отличным дипломатом и переговорщиком». Она выразила надежду, что его деловых качеств и профессионального обаяния окажется достаточно для поиска оптимального решения в процессе переговоров с правообладателями шоу.

Зная голландцев, которые буквально впадают в ступор, если что-то идёт не по плану, могу представить, как их юристы и продюсеры ломают головы, пытаясь понять, как такое возможно, чтобы наставник вдруг «выбыл» из шоу до завершения проекта. Внезапная смерть наставника — форс-мажор. Но голландские правообладатели могут опасаться, что другие страны, купившие франшизу, начнут менять правила под предлогом собственных форс-мажоров, — отметила Наталья Штурм.

Артистка призвала зрителей шоу «Голос» дождаться 17 декабря, когда в эфир Первого канала выйдет первый выпуск без Александра Градского и станет известно, какое решение в связи с его смертью приняли создатели проекта.

Советский и российский певец Лев Лещенко заявил, что никогда не согласится заменить в «Голосе» ушедшего из жизни композитора и исполнителя Александра Градского, который был наставником в течение шести сезонов шоу. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

«Мне не предлагали заменить Александра Градского. А если бы предложили, я никогда бы не занял его место», — сказал Лещенко.

Он в свою очередь был наставником в проекте «Голос 60+» — все три сезона.

Продюсер Юрий Аксюта в эфире передачи Первого канала «Пусть говорят» высказался о судьбе музыкального шоу «Голос» после смерти одного из наставников — композитора Александра Градского.

Аксюта подтвердил, что артисту не будут искать замену.

«Замены Александру Борисовичу нет», – сказал он.

Российская певица Пелагея также назвала композитора и певца Александра Градского «незаменимым» в качестве наставника на шоу «Голос».

«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он», — сказала она.

Предпоследний выпуск шоу «Голос», в котором Александр Градский всё ещё занимает кресло наставника, вышел в эфир на Первом канале. Ведущий Дмитрий Нагиев перед началом зачитал мэтру трогательное послание.

Предпоследний эфир с участием музыканта был снят за 11 дней до его смерти. В эфир он вышел 3 декабря. Перед началом эфира Дмитрий Нагиев в чёрной одежде и на чёрном фоне выразил чувства команды проекта по отношению к музыканту. Нагиев отметил, что Градский для тех, кто с ним работал, был не только наставником проекта, но и наставником по жизни — «мудрым, непреклонным и бесстрашным». Все его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным крылом, отметил ведущий.

Даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом. А мы, в свою очередь, считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушёл из жизни, ушёл из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро. Нашего учителя и друга, — сказал Нагиев.

Самые запоминающиеся моменты шоу были представлены зрителям под «Песню о друге» Градского. Музыкант в предпоследнем выпуске был в хорошем настроении, он выглядел посвежевшим и совершенно преобразился, когда на сцену вышли его подопечные.

Выпуск был посвящён нокаутам, которые Градский не особо любил: в финале каждого ему приходилось расставаться с восходящими звёздами, которые сразу становились для музыканта не только подопечными и учениками, но и друзьями.

Подопечные российского певца и композитора Александра Градского на проекте «Голос» рассказали, каким человеком был их наставник и вспомнили слова артиста, пишет StarHit.ru.

Несмотря на плохое самочувствие и ухудшение состояния здоровья за последнее время, певец продолжал работать. Он не хотел прерывать проект и не любил, когда люди его жалели. Участник шоу Виктор Кириллов уточнил, что Градский продолжал демонстрировать оптимизм.

«Он очень не любил, когда его начинали жалеть из-за самочувствия, Градского это очень раздражало», — сообщил он.

Наставник всегда был на связи со своими подопечными и помогал им ценными советами.

«Из нашего последнего разговора запомнил его слова: "Вить, ты очень мощный! Когда я послушал, как ты там вверх улетаешь в этой песне, подумал, ты народ просто снесешь. Поэтому, постарайся налегке это сделать"», — уточнил Кириллов.

Другая участница команды Градского, Татьяна Качурина, разговаривала с певцом за день до того, как он потерял сознание и попал в больницу с подозрением на инсульт. Он посоветовал артистке, выходя на сцену, помнить только об искусстве и не обращать внимания на то, что подумают другие.