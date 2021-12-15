Проклова высказалась о домогательствах Табакова

Актриса Елена Проклова в интервью «Собеседнику» заявила, что не хотела обвинять актера Олега Табакова в сексуальных домогательствах при его жизни, ведь это все равно ничего не изменило бы.
«Я бы просто испортила его последние дни здесь. Да и говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени, потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягненок виноват», — сказала Проклова.
При этом актриса отметила, что, несмотря на домогательства со стороны Табакова, она относится к нему «с огромной благодарностью и любовью». По словам Прокловой, актер принес в ее жизнь много положительного, а история близости стала просто «одним из моментов» в ней.
«Мне очень жаль, если правда причиняет семье Табакова большую боль, чем его поведение, сам факт. Думаю, надо уметь признавать жизненные проблемы. Когда такое происходит — это, конечно, проблема для семьи. Но думаю, близкие должны сострадать и помогать своим любимым людям выходить из таких ситуаций. Уметь пережить и сохранить уважение. Нельзя из-за каких-то одного, двух или трех моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему».
Проклова подчеркнула, что главная проблема человечества заключается во лжи «самим себе».
«А зачем? Так устроено, что юное женское тело для мужчины очень важно. И почему тогда надо врать: "Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня на самом деле очень волнует". Зачем это ханжество? Эта проблема есть, и ее не решить запретом», — подчеркнула актриса.