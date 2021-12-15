Проклова высказалась о домогательствах Табакова

«Я бы просто испортила его последние дни здесь. Да и говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени, потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягненок виноват», — сказала Проклова.