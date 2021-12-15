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41 минуту назад

Поргина ответила на слухи о любовнице Караченцова

Вдова Караченцова актриса Людмила Поргина резко выразилась в адрес балерины Елены Дмитриевой после ее рассказа, о том, что народный артист РСФСР на протяжении 20 лет жил на две семьи. Артистка считает происходящее «дурдомом» и заявила, что не стала бы порочить память умершего, сообщает BLITZ+.

Поргина о любовнице Караченцова: «Бедная девочка никак не успокоится»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что, по рассказу балерины, они с Караченцовым встречались в Петербурге, а Поргина всегда сопровождала его во время гастролей в город белых ночей.

«Бедная, несчастная девочка, никак не успокоится. Она даже не знает, где у него родинка на лице, где у него шрам на теле. Это дурдом, уже сумасшествие какое-то, надо лечить уже просто. Даже если у кого-то была связь с кем-то, храни ты эту любовь. Зачем ты вытаскиваешь это?» — задалась вопросом актриса.

При этом Дмитриева рассказала немало подробностей из личной жизни — по ее словам бурный роман то затухал, то разгорался вновь, и даже разрушил ее брак.

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Поргина в свою очередь уверена, что если бы ее муж был жив — он бы поставил завравшуюся лже-любовницу на место.

«Я жалею, что он не сказал это ей в лицо, хоть он и больной уже был. Если бы он сказал, она бы заткнулась», — подчеркнула она.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,Елена Дмитриева,
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