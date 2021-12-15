Поргина о любовнице Караченцова: «Бедная девочка никак не успокоится»

«Бедная, несчастная девочка, никак не успокоится. Она даже не знает, где у него родинка на лице, где у него шрам на теле. Это дурдом, уже сумасшествие какое-то, надо лечить уже просто. Даже если у кого-то была связь с кем-то, храни ты эту любовь. Зачем ты вытаскиваешь это?» — задалась вопросом актриса.