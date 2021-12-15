Билли Айлиш пожаловалась на последствия коронавируса

Певица Билли Айлиш во время визита на шоу Говарда Штерна пожаловалась на тяжелое течение коронавирусной инфекции, с которой она боролась два месяца.
Айлиш заболела в августе 2021 года. По словам 19-летней звезды, перенести коронавирус ей помогла вакцинация. Она также считает, что прививка спасла от заражения ее брата Финнеаса, родителей и друзей, общавшихся с ней до того, как тест на COVID-19 показал положительный результат. Сейчас певица по-прежнему страдает от последствий коронавируса, о которых не рассказывает подробно.
"Я в порядке благодаря вакцине. Я думаю, я бы умерла без вакцины, было очень плохо", - цитирует девушку Guardian.
Ранее сообщалось, что Айлиш попала в число номинантов на музыкальную премию "Грэмми" по итогам 2021 года. Она претендует на статуэтку в семи категориях.