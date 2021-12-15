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1 час назад

Билли Айлиш пожаловалась на последствия коронавируса

Певица Билли Айлиш во время визита на шоу Говарда Штерна пожаловалась на тяжелое течение коронавирусной инфекции, с которой она боролась два месяца.

Билли Айлиш пожаловалась на последствия коронавируса
Фото: InstagramInstagram

Айлиш заболела в августе 2021 года. По словам 19-летней звезды, перенести коронавирус ей помогла вакцинация. Она также считает, что прививка спасла от заражения ее брата Финнеаса, родителей и друзей, общавшихся с ней до того, как тест на COVID-19 показал положительный результат. Сейчас певица по-прежнему страдает от последствий коронавируса, о которых не рассказывает подробно.

"Я в порядке благодаря вакцине. Я думаю, я бы умерла без вакцины, было очень плохо", - цитирует девушку Guardian.

Ранее сообщалось, что Айлиш попала в число номинантов на музыкальную премию "Грэмми" по итогам 2021 года. Она претендует на статуэтку в семи категориях.

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,The Guardian,
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