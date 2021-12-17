Домогаров раскритиковал худрука театра Моссовета

"Меня из театра вынесут только вперед ногами. Я буду портить этому человеку (Марчелли) жизнь, пока живой. Даже если он уйдет из театра Моссовета, буду за ним следовать во все города и веси — от Калининграда до Владивостока. Где бы он ни ставил спектакли, буду сидеть в первых рядах и портить ему жизнь. Так же, как он испортил жизнь в театре Моссовета", — сказал Домогаров.