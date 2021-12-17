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25 минут назад

Домогаров раскритиковал худрука театра Моссовета

Александр Домогаров пообещал и дальше критиковать худрука столичного театра имени Моссовета Евгения Марчелли, передает "Пятый канал". Осенью Домогаров, протестуя против политики Марчелли, взял творческий отпуск. Пока актер отдыхал, узнал, что в театре сменился и директор, а худрук якобы начал менять все благородные устои Моссовета.

Домогаров раскритиковал худрука театра Моссовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Меня из театра вынесут только вперед ногами. Я буду портить этому человеку (Марчелли) жизнь, пока живой. Даже если он уйдет из театра Моссовета, буду за ним следовать во все города и веси — от Калининграда до Владивостока. Где бы он ни ставил спектакли, буду сидеть в первых рядах и портить ему жизнь. Так же, как он испортил жизнь в театре Моссовета", — сказал Домогаров.

Сейчас, по словам актера, в репертуаре задействована лишь малая часть труппы. За них играют приглашенные артисты, штатные же сидят без дела и теряют навыки, а это грозит "профессиональной растренированностью".

Шоу-бизнес,Александр Домогаров,Театра им. Моссовета,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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