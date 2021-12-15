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42 минуты назад

Григорий Лепс опроверг сообщения о том, что был дважды госпитализирован

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс в беседе с РИА "Новости" опроверг сообщения о своей госпитализации. По видеосвязи он показал журналистам свой двор, с которого виден лес.

"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - заверил он.

Ранее помощник Лепса опроверг госпитализацию певца. 15 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Лепс якобы дважды за неделю попадал в больницу в неадекватном состоянии.

Утверждалось, что ему понадобилась помощь психиатра.

Лепс попал в больницу

Сперва, утверждают источники, он находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно, после чего психиатр якобы выписал артисту сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в специализированной клинике, от которого Лепс отказался. Через день, говорили инсайдеры, артист якобы вновь вернулся в клинику, где провел ночь и покинул медицинское учреждение.

Шоу-бизнес,Видео,Григорий Лепс,РИА Новости,
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