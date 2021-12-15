Эстрадный исполнитель Григорий Лепс в беседе с РИА "Новости" опроверг сообщения о своей госпитализации. По видеосвязи он показал журналистам свой двор, с которого виден лес.
"Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют... Вам врут", - заверил он.
Ранее помощник Лепса опроверг госпитализацию певца. 15 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Лепс якобы дважды за неделю попадал в больницу в неадекватном состоянии.
Утверждалось, что ему понадобилась помощь психиатра.
Сперва, утверждают источники, он находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно, после чего психиатр якобы выписал артисту сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в специализированной клинике, от которого Лепс отказался. Через день, говорили инсайдеры, артист якобы вновь вернулся в клинику, где провел ночь и покинул медицинское учреждение.