В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Волочкова похвасталась котом за полмиллиона рублей

Балерина Анастасия Волочкова показала котенка элитной породы, которого она приобрела в питомнике за 500 тыс. рублей. В своем Instagram она рассказала, что животное в питомнике назвали Роджером, однако ей перед сном «представилось имя Легран».

Волочкова похвасталась котом за полмиллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Котята в этом питомнике очень дорогие. Потому что они из элитных пород и Анна поставляет их исключительно за границу. Наш котик стал исключением, как и многое в моей жизни. Его стоимость — полмиллиона рублей», — рассказала она.

Танцовщица отметила, что не собирается выпускать котенка из дома и попросила помочь подписчиков с выбором имени. Фанаты предложили ей варианты «Гарфилд», «Муркис» и «Джигурда».

Напомним, что покупка нового кота связана с гибелью его прошлого питомца. Накануне Волочкова рассказала, что ее четырехлетний питомец по кличке Лакки умер. Для нее это было серьезным потрясением и она не рассказывала о гибели любимца семьи 40 дней.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители