Волочкова похвасталась котом за полмиллиона рублей

Балерина Анастасия Волочкова показала котенка элитной породы, которого она приобрела в питомнике за 500 тыс. рублей. В своем Instagram она рассказала, что животное в питомнике назвали Роджером, однако ей перед сном «представилось имя Легран».
«Котята в этом питомнике очень дорогие. Потому что они из элитных пород и Анна поставляет их исключительно за границу. Наш котик стал исключением, как и многое в моей жизни. Его стоимость — полмиллиона рублей», — рассказала она.
Танцовщица отметила, что не собирается выпускать котенка из дома и попросила помочь подписчиков с выбором имени. Фанаты предложили ей варианты «Гарфилд», «Муркис» и «Джигурда».
Напомним, что покупка нового кота связана с гибелью его прошлого питомца. Накануне Волочкова рассказала, что ее четырехлетний питомец по кличке Лакки умер. Для нее это было серьезным потрясением и она не рассказывала о гибели любимца семьи 40 дней.