Садальский высмеял слова Прокловой о романе с Табаковым в 15 лет

Актер Станислав Садальский отреагировал на признание артистки Елены Прокловой, которая рассказала о романе с Олегом Табаковым, произошедшем в 15 лет. Как сообщает NEWS.ru, артист отметил, что тема обсуждается «уже год», а также посоветовал актрисе объединится с Татьяной Васильевой и вдвоем рассказывать о романах молодости.

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«Пусть они с Васильевой соединятся и дуэтом рассказывают, наперегонки. <..> Очень хороший дуэт», — заявил он.

Напомним, что ранее Проклова открыто заявила о близких отношениях с Табаковым. Она заявила, что с огромной благодарностью относилась к актеру — он дал много положительного ей в жизни.

До этого актриса рассказывала, что в 15 лет ее соблазнил известный актер, однако не сказала, кто это был. Поклонники предположили, что этом может быть Табаков.