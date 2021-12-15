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47 минут назад

Садальский высмеял слова Прокловой о романе с Табаковым в 15 лет

Актер Станислав Садальский отреагировал на признание артистки Елены Прокловой, которая рассказала о романе с Олегом Табаковым, произошедшем в 15 лет. Как сообщает NEWS.ru, артист отметил, что тема обсуждается «уже год», а также посоветовал актрисе объединится с Татьяной Васильевой и вдвоем рассказывать о романах молодости.

Садальский высмеял слова Прокловой о романе с Табаковым в 15 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пусть они с Васильевой соединятся и дуэтом рассказывают, наперегонки. <..> Очень хороший дуэт», — заявил он.

Напомним, что ранее Проклова открыто заявила о близких отношениях с Табаковым. Она заявила, что с огромной благодарностью относилась к актеру — он дал много положительного ей в жизни.

До этого актриса рассказывала, что в 15 лет ее соблазнил известный актер, однако не сказала, кто это был. Поклонники предположили, что этом может быть Табаков.

В декабре кинопродюсер Марк Рудинштейн заявил, что у Прокловой было множество партнеров в возрасте 14–15 лет. По его словам, артистка с юных лет была очень любвеобильной.

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