Проклова втянула в скандал с домогательствами Олега Табакова

Актриса театра и кино Елена Проклова снова напомнила о себе. Артистка подтвердила интимную связь с Олегом Табаковым и объяснила, зачем рассказала об этом на всю страну только после смерти режиссера.

Проклова в интервью изданию «Собеседник» решилась на очередное откровение. Она снова вернулась к теме харассмента, на которую она общалась с телеведущей Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Актриса подтвердила, что в 15 лет имела интимную близость именно с Табаковым и заявила, что ничего нельзя исправить даже если бы режиссер был жив.

«Это бы просто испортило его последние дни здесь. И говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени. Потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом», — заявила Проклова.

После скандальных признаний на актрису набросились поклонники семьи Табакова. Слова больно задели и вдову режиссера Марину Зудину. Прокловой жаль, что правда причинила семье Табакова больше боли, чем его поведение в прошлом.

«Думаю, надо уметь признавать жизненные проблемы. Когда такое происходит — это, конечно, проблема для семьи. Более того, скажу, что я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов», — рассказала актриса.

Российская актриса Елена Проклова обвинила в сексуальных домогательствах некоего известного актера. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В эфире программы 67-летняя актриса призналась, что всю жизнь боялась секса из-за пережитой детской травмы. В 12-летнем возрасте во время съемок одного из фильмов ее преследовал второй режиссер картины. Мужчина приставал к ней прямо в коридоре гостиницы, в которой она жила.

Через три года после этого Проклова снова столкнулась с домогательствами. На этот раз на 15-летнюю девушку обратил внимание некий известный актер. «Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног», — вспомнила актриса. По ее словам, после этого мужчина заставлял ее встречаться с ним практически ежедневно и склонял к оральному сексу.

«Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. <...> Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — рассказала Проклова.

По ее словам, эти встречи продолжались около двух лет, а закончились после ее знакомства с будущем мужем, что очень разозлило актера. Он сначала уговаривал Проклову вернуться, а затем устроил скандал и даже бил за ее желание выйти замуж за другого. Впоследствии актер прекратил преследования.

Елена Проклова добавила, что из-за этой истории у нее не складывалась личная жизнь.

«Как только дело доходит до секса, я сразу хочу закрыться, я этого боюсь. У меня страх и ужас перед физической близостью», — откровенно сказала актриса.

Она выразила мнение, что о подобных случаях женщины должны рассказывать и не стесняться, поскольку это может многих уберечь.

При этом Проклова отказалась раскрыть имя пристававшего к ней актера, поскольку «это касается не только ее». «У него семья, дети, внуки, огромное количество учеников, поклонников. И что изменит то, что я назову это имя?» — объяснила свою позицию актриса. Она добавила, что ей жаль этого человека. «Он просто болен. Не может здоровый человек так себя вести», — резюмировала она, добавив, что его уже нет в живых.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра. Правда, Проклова ни слова не сказала про Табакова, такие выводы сделали зрители после её интервью Лере Кудрявцевой.

Актриса сообщила, что в юношестве пережила приставания со стороны взрослого коллеги по цеху на съёмочной площадке. Зрители посчитали, что речь про Табакова, который участвовал вместе с 15-летней Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда».

Супруга умершего актёра Марина Зудина принялась защищать его честь и наговорила грубостей про Проклову. Она обозвала коллегу бедной женщиной и обвинила в дешёвом самопиаре, но сутки спустя извинилась перед Еленой в соцсетях.

Зудина объяснила, что ей начали писать сотни сообщений с оскорблениями и пытались задеть её и мужа, хотели раздуть скандал. Но для актрисы Проклова когда-то была кумиром, а Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене.

Мы прекрасно общались, приходил её муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите её интервью. Поэтому, давайте не додумывать за неё. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное, — заключила Зудина.

Она признала, что погорячилась, а её реакция вызвана защитой личной жизни и чести покойного супруга.

Ранее NEWS.ru писал, что Зудина сразу после скандального выпуска отметила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».

«Пусть Господь простит её», — сказала она.

У актрисы Елены Прокловой было множество партнёров в возрасте 14–15 лет. Такое мнение озвучил перед смертью кинопродюсер Марк Рудинштейн. По его словам, артистка с юных лет была очень любвеобильной. Заявления Рудинштейна обнародовали в эфире шоу «Ты не поверишь!».

У Прокловой было столько связей в 14–15 лет, что ей, по-моему, было всё равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?! — заявил создатель фестиваля «Кинотавр».

Кинопродюсер и актёр Марк Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом 17 ноября, а через некоторое время у него диагностировали инсульт. Он скончался 5 декабря, не приходя в сознание.

Марк Рудинштейн до последних дней часто комментировал поведение или слухи о других звездах отечественного шоу-бизнеса. К примеру, от основателя «Кинотавра» досталось актрисе Елене Прокловой. Актриса ответила на обидные слова продюсера уже после его смерти.

Звезда театра и кино Елена Проклова после смерти продюсера решила прокомментировать его высказывания в свой адрес. Так, она заявила, что Марк Григорьевич при жизни говорил много неправды об артистах. В том числе и о ней.

«Я не знаю, откуда у него такая информация обо всех людях. Он все знает. Чаще всего это была негативная информация. Это дело его совести, его знаний и его источников информации. Его уже не спросишь», — заявила 68-летняя звезда.

Елена Игоревна подчеркнула, что никогда не делилась с Рудинштейном никакой личной информацией. Между тем Марк Григорьевич утверждал, что актриса с юных лет вела распущенный образ жизни. В том числе актриса, по утверждению продюсера, якобы забеременела от актера Олега Янковского в 14-15 лет.

Проклова не стала объяснять, что на самом деле ее связывало с Янковским. Зато дала определение поведению Рудинштейна. По словам Елены Игоревны, у основателя «Кинотавра» были комплексы, из-за которых он постоянно занимался тем, чем прославился в последние годы жизни, — высказывался о своих коллегах по цеху, в том числе и на телевидении.

«Я его видела за всю жизнь раз десять перед началом ток-шоу, где мы вместе участвовали. Он всегда был очень галантен. Его агрессия по отношению ко всем — это комплекс маленького мужчины. А вот какие у меня были отношения с Янковским — это мое личное дело», — категорично сказала Елена Проклова.

Художественный руководитель Московского театра Табакова Владимир Машков недовольно прокомментировал слухи о странных отношениях народного артиста СССР Олега Табакова и актрисы Елены Прокловой. На вопрос о возможных домогательствах актера он раздраженно ответил, что не слышал ничего подобного.

«Я не слышал ничего такого, ни про какие отношения. Понятия не имею, о чем речь. Вы знаете, на некоторые вещи психофизически даже не могу обратить внимания», — передает слова Машкова телеканал «360».

Актриса Елена Антоненко, много лет назад эмигрировавшая в США, рассказала о сотрудничестве с режиссером Олегом Табаковым. В Америке она. снялась в нескольких блокбастерах, пела в бродвейском мюзикле, пишет «КП».

Знакомство с мэтром произошло в 1973 году , когда 14-летняя Антоненко пришла поступать в театр «Современник». В театральную студию тогда набирали школьников. Табаков отсмотрел 10 тысяч московских подростков.

«Я прочла ему две строчки, и Табаков сказал: "Все, беру, ты мой человек"», – поделилась Антоненко.

Она признает, что режиссер много сделал для нее, курировал ее обучение. Однако после очень странной истории, случившейся на премьере спектакля «Эшелон», все изменилось. Кто-то подлил актрисе Алле Покровской, матери Михаила Ефремова нашатырный спирт вместо воды.

«Аллу Покровскую чуть не убили, у нее был ожог слизистой гортани, легких, желудка. Я не смогла с этим справиться, и мама положила меня в клинику, у меня был неврологический шок. От студии Табаков меня отлучил», – рассказала она.

Дальнейшая карьера актрисы оказалась под вопросом. Антоненко обратилась к Табакову за советом и попросила о встрече, которая и состоялась в его кабинете.

«Там он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг попросил ее показать грудь. «Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная... Мне было так больно, и не один год... Помог Геннадий Иванович Юденич, который взял меня в Театр пластической драмы», – рассказала актриса.

Кажется эфир программы «Секрет на миллион» разделил жизнь Елены Прокловой на «до» и «после». Уровень популярности женщины возрос, но нужна ли ей слава такого характера… С этим еще стоит поспорить. Между тем, актриса, кажется, сама не спешит забывать о позорной истории. Она вспоминает о домогательствах Табакова вновь и вновь, а на днях задела и репутацию Зудиной, подметив, что Марина и сама была на ее месте, ведь вышла замуж за Олега совсем в юном возрасте.

«Между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения — лицемерие», — говорила Проклова в разговоре с представителями «Собеседника».

Портал Popcake связался с коллегой и по совместительству близкой подругой Марины, которая пожелала не называть своего имени. Женщина рассказала о том, как Зудина относится к происходящему и заявила, что ее приятельница уже на грани. Она еле сдерживается, чтобы не начать публичные разбирательства с неугомонной актрисой, хайпующей на воспоминаниях об ушедшем человеке.

«Марина никогда не бьет первой, может долго терпеть, но не понимаю действий со стороны Лены. К чему продолжать всю эту абсурдность? Я бы посоветовала ей прекратить нападки, ведь Марина с легкостью может обратиться за помощью к юристам. Об этом, между прочим, уже велись беседы с адвокатом. Еще одна выходка Лены и я уверена, что Марина подаст в суд», — дала нам комментарий подруга звезды.

Российская актриса и телеведущая Ольга Спиркина, которая училась на курсе у Олега Табакова, призналась, что знала об отношениях режиссера с актрисой Еленой Прокловой. Она поделилась своими воспоминаниями в интервью изданию «Собеседник».

Сайт Ольги Спиркиной

«Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом она не рассказала. Считаю, о подобных вещах надо молчать», — заявила актриса.

По словам Спиркиной, Проклова заявила о домогательствах со стороны режиссера только ради громкого скандала и пиара своей персоны.

«Одно дело — говорить об этом в суде, а другое — ради скандала. Отомстить? Он умер, ты ему больно не сделаешь», — заключила подопечная Табакова.

Художник Никас Сафронов объяснил, как Елена Проклова связана с уничтожением памятников Олегу Табакову. Он считает, что актриса, которая в апреле призналась, что в молодости была изнасилована известным актёром, ненужным признанием испортила репутацию гения, передаёт Пятый канал.

По мнению живописца, из-за секс-откровений звезды общество сошло с ума — некогда ярые поклонники Табакова стали громить его памятники. Художник уверен, что Проклова совершила ошибку, когда сделала такое заявление.

Вот рассказала Лена Проклова где-то что-то на телевидении, не сказала о ком, о чём, но все решили, что это Табаков. Сейчас памятники его громят везде: в Саратове, в Москве. Обиженные! Как это посмел он в 35 лет переспать или что-то сделать с ней! Это может быть вымысел, фантазия, литературный образ, — отметил Сафронов.

Публика, видя продолжительный негласный конфликт Елены Прокловой и вдовы Олега Табакова Марины Зудиной, задается вопросом, почему же Марина предпочитает отмалчиваться и не сделает никаких публичных заявлений, чтобы поставить на место Проклову и защитить память любимого мужа? На этот счет у пользователей сети есть разные мнения. «Есть, что скрывать, знает, что Проклова права», «Когда человек молчит, значит он понимает, что ему не одолеть противника. Просто боится, потому что слишком много людей на ее стороне», — пишут в сети.

Профессиональный психолог и практик Наталья Пашкова объясняет, что у людей есть масса стратегий, которые они используют при попадании в конфликтные ситуации. Одна из них — это избегание, которая является попыткой уйти от проблем и ответственности.

«Эта стратегия реализуется тогда, когда человек не отстаивает свои права, не сотрудничает ни с кем для выработки решения проблемы или же просто уклоняется от разрешения конфликта. Избегая конфликт или уходя от него, человек опасается конфронтации. Уходя от реального разрешения конфликта, он лишает себя возможности принять участие в его разрешении и может приводить к росту проблемы», — поясняет специалист.