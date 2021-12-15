Даня Милохин и Евгения Медведева поцеловались: видео

Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поцеловались во время шоу. Соответствующие кадры публикует телеканал «360».
Свои отношения 22-летняя чемпионка мира по фигурному катанию и 20-летний Милохин пока никак не комментируют. Однако страстный поцелуй в полуфинальном номере шоу «Ледниковый период» стал для еще одним поводом для разговоров о том, что молодые люди, возможно, встречаются.
Слухи об их отношениях ходят давно: пару часто стали замечать вместе, они проводят много времени на совместных тренировках и вне телевизионного проекта.