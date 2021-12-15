Ягудин отреагировал на поцелуй Милохина и Медведевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал страстный поцелуй блогера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой во время выступления на шоу «Ледниковый период». Как сообщает «Спорт-Экспресс», он подтвердил, что между молодыми людьми есть какая-то искра, однако об отношениях лучше спрашивать у них самих.
«Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну поцеловались и поцеловались… И что теперь? Мне вообще все равно. Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона», — заявил спортсмен.
Ягудин отметил, что раньше на шоу редко кто целовался и случаи были единичными. Сейчас же все «целуются поголовно», а сами участники заметили, что это работает.
Напомним, что фанаты Милохина и Медведевой ранее возмутились низким оценкам судей за выступление пары. Жюри не понравились «лишние эмоции» участников в опасных моментах.