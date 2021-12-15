Ягудин отреагировал на поцелуй Милохина и Медведевой

«Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну поцеловались и поцеловались… И что теперь? Мне вообще все равно. Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона», — заявил спортсмен.