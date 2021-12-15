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1 час назад

Ягудин отреагировал на поцелуй Милохина и Медведевой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал страстный поцелуй блогера Дани Милохина и фигуристки Евгении Медведевой во время выступления на шоу «Ледниковый период». Как сообщает «Спорт-Экспресс», он подтвердил, что между молодыми людьми есть какая-то искра, однако об отношениях лучше спрашивать у них самих.

Ягудин отреагировал на поцелуй Милохина и Медведевой
Фото: ТАССТАСС

«Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну поцеловались и поцеловались… И что теперь? Мне вообще все равно. Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона», — заявил спортсмен.

Ягудин отметил, что раньше на шоу редко кто целовался и случаи были единичными. Сейчас же все «целуются поголовно», а сами участники заметили, что это работает.

Напомним, что фанаты Милохина и Медведевой ранее возмутились низким оценкам судей за выступление пары. Жюри не понравились «лишние эмоции» участников в опасных моментах.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Алексей Ягудин,
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