Кушанашвили перестал верить в бога после смерти Фриске

Скандально известный журналист Отар Кушанашвили заявил, что не верит в бога, так как, если бы тот существовал, певица Жанна Фриске была бы жива. Своими выводами он поделился в Instagram.

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Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске.

На фоне скандала Шепелев запретил своему сыну от Жанны Фриске видеться с родственниками певицы. Более пяти лет бабушка и дедушка пытаются добиться права хоть иногда навещать внука.

Отар Кушанашвили вспомнил о смерти Жанны Фриске, комментируя слова писателя Дмитрия Быкова о боге: «Люди ведь живут не ради положительных сдвигов. Они живут, чтобы богу не противно было на них смотреть».

«Во-первых, я как раз живу ради положительных сдвигов. Во-вторых, живу, чтобы на самого себя не противно было смотреть. (…) Что касается бога, кабы он был, моя Фриске не умерла бы, а я, будучи лучшим журналистом и ведущим в стране не попрошайничал бы всю карьеру», - заметил телеведущий.