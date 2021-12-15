В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
1 час назад

Кушанашвили перестал верить в бога после смерти Фриске

Скандально известный журналист Отар Кушанашвили заявил, что не верит в бога, так как, если бы тот существовал, певица Жанна Фриске была бы жива. Своими выводами он поделился в Instagram.

Кушанашвили перестал верить в бога после смерти Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске.

На фоне скандала Шепелев запретил своему сыну от Жанны Фриске видеться с родственниками певицы. Более пяти лет бабушка и дедушка пытаются добиться права хоть иногда навещать внука.

Отар Кушанашвили вспомнил о смерти Жанны Фриске, комментируя слова писателя Дмитрия Быкова о боге: «Люди ведь живут не ради положительных сдвигов. Они живут, чтобы богу не противно было на них смотреть».

«Во-первых, я как раз живу ради положительных сдвигов. Во-вторых, живу, чтобы на самого себя не противно было смотреть. (…) Что касается бога, кабы он был, моя Фриске не умерла бы, а я, будучи лучшим журналистом и ведущим в стране не попрошайничал бы всю карьеру», - заметил телеведущий.

Ранее Кушинашвили резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой. Он назвал ее программу «Жить здорово» - «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении». При этом, по мнению журналиста, человек с самой незапятнанной репутацией в российском шоу-бизнесе – это певец Леонид Агутин.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Леонид Агутин,Елена Малышева,Дмитрий Быков,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители