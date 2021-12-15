Лорак заподозрили в выходе на сцену без белья

43-летняя певица Ани Лорак выступила на «Главном новогоднем концерте» в Crocus City Hall в наряде, в котором кажется, что исполнительница ходит без нижнего белья. Снимки с представления артистка опубликовала в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лорак выбрала черное платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее формы. Кроме того, знаменитость оголила стройные ноги, причем вырез наряда начинался с линии талии. С первого взгляда кажется, что певица отказалась от нижнего белья, однако, если приглядеться, то заметна подкладка телесного цвета.

Поклонники оценили образ звезды и осыпали ее комплиментами.

«Платье сразило наповал. Фигура просто космос. Идеальная женщина. Наш стимул и вдохновительница. С кем-то из рок-исполнителей, твой голос мощь, которая накрывает с головой»; «Очень сексуальное платье! Вы без трусиков?», «Такая невероятная» — писали подписчики.