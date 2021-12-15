У прикованной к инвалидной коляске Тарасовой возникли проблемы со здоровьем

Татьяна Тарасова пропустила полуфинал «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем. Главный член жюри не пришла на съёмки заключительного соревновательного эпизода, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Ведущий проекта и воспитанник заслуженного тренера Алексей Ягудин выразил надежду, что Тарасова скоро вернётся на проект. Последние несколько месяцев Татьяна Тарасова передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на проблемы со здоровьем, прославленная фигуристка не стала отказываться от судейства в «Ледниковом периоде».

После соревновательного эпизода участникам шоу останется только откатать показательные номера. После этого будет проведена церемония награждения.