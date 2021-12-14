"Я не боюсь народа": Розенбаум о поездках на метро

Музыкант Александр Розенбаум рассказал изданию «Дни.ру», что часто ездит на метро и сам ходит за покупками в супермаркет.
«Я знаю все ценники, потому что сам часто хожу за покупками», - сказал Розенбаум.
По словам исполнителя, он не боится быть узнанным, потому что люди спокойно реагируют на его появление в общественных местах и «не рвут на нем пиджаки».
Розенбаум признался, что время от времени спускается в метро, и там на него тоже никто не бросается.
«Конечно, я не позирую своим лицом в вагоне, стараюсь, чтобы меня узнали поменьше – посильнее надвигаю кепку на глаза, снимаю очки, сейчас хорошо быть в маске. Но все эти конспиративные моменты минимальные. Я не боюсь своего народа, для которого работаю», - заявил музыкант.
В 2018 году Александр Розенбаум оказал первую помощь пассажирке рейса Москва-Симферополь. Бортпроводник рейса, которым летел Розенбаум, объявил по громкой связи, что пассажирке стало плохо. Музыкант, чья первая профессия врач-анестезиолог, пришел женщине на помощь, сделал искусственное дыхание, а по прилету пассажирку встретили врачи скорой помощи и доставили в больницу.