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7 минут назад

"Я не боюсь народа": Розенбаум признался в поездках на метро

Музыкант Александр Розенбаум рассказал изданию «Дни.ру», что часто ездит на метро и сам ходит за покупками в супермаркет.

"Я не боюсь народа": Розенбаум о поездках на метро
Фото: ТАССТАСС

«Я знаю все ценники, потому что сам часто хожу за покупками», - сказал Розенбаум.

По словам исполнителя, он не боится быть узнанным, потому что люди спокойно реагируют на его появление в общественных местах и «не рвут на нем пиджаки».

Розенбаум признался, что время от времени спускается в метро, и там на него тоже никто не бросается.

«Конечно, я не позирую своим лицом в вагоне, стараюсь, чтобы меня узнали поменьше – посильнее надвигаю кепку на глаза, снимаю очки, сейчас хорошо быть в маске. Но все эти конспиративные моменты минимальные. Я не боюсь своего народа, для которого работаю», - заявил музыкант.

В 2018 году Александр Розенбаум оказал первую помощь пассажирке рейса Москва-Симферополь. Бортпроводник рейса, которым летел Розенбаум, объявил по громкой связи, что пассажирке стало плохо. Музыкант, чья первая профессия врач-анестезиолог, пришел женщине на помощь, сделал искусственное дыхание, а по прилету пассажирку встретили врачи скорой помощи и доставили в больницу.

Шоу-бизнес,Александр Розенбаум,
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