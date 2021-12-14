На конкурсе "Мисс Вселенная" разгорелся скандал

Поклонники международного конкурса красоты были сбиты с толку после того, как ведущий Стив Харви попросил одну из 16 финалисток "Мисс Вселенная" изобразить на сцене животное, в то время как другим участницам была предоставлена возможность рассказать о своих достижениях, пишет издание Business Insider.

Фото: Reuters Reuters

Ведущий конкурса Стив Харви попросил Мисс Индия Харнааз Сандху изобразить свое любимое животное.

Девушка оказалась застигнутой этой просьбой врасплох, но отнеслась к конкурсному заданию с юмором.

«Боже мой, Стив, я не ожидала, что сделаю это на мировой арене», - сказала она ему.

Девушка решила, что у нее нет другого выхода. Финалистка рассказала, что любит кошек и решила изобразить одну из них.

«Соберитесь все», - предупредила она, прежде чем издать несколько впечатляющих «мяуканей».

В этот момент зрители задались вопросом, почему Сандху не дали рассказать о себе.

Например, "мисс Панама" Бренда Смит смогла рассказать о получении должности в ООН, а "мисс Великобритания" Эмма Коллингридж рассказала, как изучение реальной истории Медузы Горгоны вдохновило ее на борьбу с гендерным насилием.

21-летняя Сандху, которая в итоге выиграла конкурс, - защитница прав женщин. Она помогла научить женщин здоровью и гигиене в оздоровительных лагерях.