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33 минуты назад

Мяукающая "Мисс Вселенная" удивила зрителей конкурса красоты

Поклонники международного конкурса красоты были сбиты с толку после того, как ведущий Стив Харви попросил одну из 16 финалисток "Мисс Вселенная" изобразить на сцене животное, в то время как другим участницам была предоставлена возможность рассказать о своих достижениях, пишет издание Business Insider.

На конкурсе "Мисс Вселенная" разгорелся скандал
Фото: ReutersReuters

Ведущий конкурса Стив Харви попросил Мисс Индия Харнааз Сандху изобразить свое любимое животное.

Девушка оказалась застигнутой этой просьбой врасплох, но отнеслась к конкурсному заданию с юмором.

«Боже мой, Стив, я не ожидала, что сделаю это на мировой арене», - сказала она ему.

Девушка решила, что у нее нет другого выхода. Финалистка рассказала, что любит кошек и решила изобразить одну из них.

«Соберитесь все», - предупредила она, прежде чем издать несколько впечатляющих «мяуканей».

В этот момент зрители задались вопросом, почему Сандху не дали рассказать о себе.

Как выглядит Мисс Вселенная 2021

Например, "мисс Панама" Бренда Смит смогла рассказать о получении должности в ООН, а "мисс Великобритания" Эмма Коллингридж рассказала, как изучение реальной истории Медузы Горгоны вдохновило ее на борьбу с гендерным насилием.

21-летняя Сандху, которая в итоге выиграла конкурс, - защитница прав женщин. Она помогла научить женщин здоровью и гигиене в оздоровительных лагерях.

Королева конкурса работает актрисой. Она сняла два художественных фильма на языке пенджаби, которые скоро будут выпущены. По словам Сандху, она всегда выбирала сильных персонажей, потому что хотела «сломать стереотипы о том, что такое женщины и какими они могут быть».
Шоу-бизнес,Стив Харви,ООН,
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