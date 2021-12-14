Знаменитые артисты разочаровали Малахова

Телеведущий Андрей Малахов признался, что часто разочаровывался в известных артистах, когда встречал их лично.
Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Малахов рассказал, что в студенчестве они с другом обклеивали стены комнаты в общежитии портретами звезд, с которыми хотели встретиться и пообщаться лично, взять интервью.
«Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их себе представлял», - написал телеведущий.
При этом он вспомнил, как в студенчестве пришел на Мосфильм, чтобы взять интервью у режиссера Никиты Михалкова. Малахов признался, что получил большое удовольствие, наблюдая, как Михалков работает в кадре с «большим актером» Олегом Меньшиковым.
«Тогда я подумал, что, если бы я строил карьеру в кино, я взял бы швабру и ведро и мыл бы пол прямо в кабинете Михалкова – лишь бы только смотреть, как он работает, и черпать знания о кино из первых рук», - поделился телеведущий.
Андрей Малахов - выпускник факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Во время учебы проходил практику в отделе культуры газеты «Московские новости», был автором и ведущим программы «Стиль» на радио Maximum», со второго курса делал сюжеты, озвучивал и писал авторские тексты для программ телеканала ОРТ (в настоящее время – Первый канал).