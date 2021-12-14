Знаменитые артисты разочаровали Малахова

Телеведущий Андрей Малахов признался, что часто разочаровывался в известных артистах, когда встречал их лично.

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Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Малахов рассказал, что в студенчестве они с другом обклеивали стены комнаты в общежитии портретами звезд, с которыми хотели встретиться и пообщаться лично, взять интервью.

«Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их себе представлял», - написал телеведущий.

При этом он вспомнил, как в студенчестве пришел на Мосфильм, чтобы взять интервью у режиссера Никиты Михалкова. Малахов признался, что получил большое удовольствие, наблюдая, как Михалков работает в кадре с «большим актером» Олегом Меньшиковым.

«Тогда я подумал, что, если бы я строил карьеру в кино, я взял бы швабру и ведро и мыл бы пол прямо в кабинете Михалкова – лишь бы только смотреть, как он работает, и черпать знания о кино из первых рук», - поделился телеведущий.