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49 минут назад

Знаменитые артисты разочаровали Малахова

Телеведущий Андрей Малахов признался, что часто разочаровывался в известных артистах, когда встречал их лично.

Знаменитые артисты разочаровали Малахова
Фото: ТАССТАСС

Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Малахов рассказал, что в студенчестве они с другом обклеивали стены комнаты в общежитии портретами звезд, с которыми хотели встретиться и пообщаться лично, взять интервью.

«Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их себе представлял», - написал телеведущий.

При этом он вспомнил, как в студенчестве пришел на Мосфильм, чтобы взять интервью у режиссера Никиты Михалкова. Малахов признался, что получил большое удовольствие, наблюдая, как Михалков работает в кадре с «большим актером» Олегом Меньшиковым.

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«Тогда я подумал, что, если бы я строил карьеру в кино, я взял бы швабру и ведро и мыл бы пол прямо в кабинете Михалкова – лишь бы только смотреть, как он работает, и черпать знания о кино из первых рук», - поделился телеведущий.

Андрей Малахов - выпускник факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Во время учебы проходил практику в отделе культуры газеты «Московские новости», был автором и ведущим программы «Стиль» на радио Maximum», со второго курса делал сюжеты, озвучивал и писал авторские тексты для программ телеканала ОРТ (в настоящее время – Первый канал).

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