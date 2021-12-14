Дробыш: почему зрителей «душат Киркоровым» на «голубых огоньках»

Зрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают одних и тех же российских звезд в «голубых огоньках». Чтобы изменить ситуацию, следует просто перестать смотреть такой контент. Об этом в разговоре с URA.RU высказался продюсер Виктор Дробыш.