«Оторвали бы язык»: Панин пожелал Соловьеву оказаться на ринге ММА

Российский актер Алексей Панин в отказался выйти на ринг против телеведущего Владимира Соловьева, однако пожелал ему оказаться в «клетке» или октагоне MMA с профессиональным бойцом. Артист считает, что в шоумена ждала бы расплата за его слова, сообщает NEWS.ru.

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«Выяснять отношения с Соловьевым на ринге мне не хочется. Выйти на ринг с кем-то ради души, спорта — с радостью. Позанимавшись боксом я понял, что это искусство, философия. Могу сказать одно — я очень хотел бы видеть Владимира Рудольфовича Соловьёва с кем-то из бойцов. Соловьеву, думаю, быстро бы оторвали язык за все его слова», — подчеркнул актер.

Панин и Соловьев несколько раз заочно обменивались резкими выражениями в адрес друг друга. Так, в августе телеведущий на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE» объяснил артисту, который живет в Испании, чем для него обернется предложение «плюнуть в рожу» журналисту и заплатить за этот «заказ» 500 евро. Шоумен тогда заявил, что посоветуется с адвокатами, а у его команды юристов есть партнерские отношения с коллегами в Королевстве Испания.

Ранее Панин рассказал о своем первом поединке по правилам бокса. Он отметил, что организатором встречи выступил проект «Наше дело», однако после шоу у него «остался плохой осадок» из-за непрофессионализма сотрудников промоушена.