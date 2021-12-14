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1 час назад

«Оторвали бы язык за слова»: Панин пожелал Соловьёву оказаться в клетке MMA

Российский актёр Алексей Панин в разговоре с NEWS.ru отказался выйти на ринг против телеведущего Владимира Соловьёва, однако пожелал шоумену оказаться в «клетке» или октагоне MMA с одним из профессиональных бойцов. Артист добавил, что в журналисту «быстро бы оторвали язык за все его слова».

Панин пожелал Соловьеву оказаться в клетке MMA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснять отношения с Соловьёвым на ринге мне не хочется. Выйти на ринг с кем-то ради души, спорта — с радостью. Позанимавшись боксом я понял, что это искусство, философия. Могу сказать одно — я очень хотел бы видеть Владимира Рудольфовича Соловьёва с кем-то из бойцов. Соловьёву, думаю, быстро бы оторвали язык за все его слова, — подчеркнул Панин.

Панин и Соловьёв несколько раз заочно обменивались резкими заявлениями в адрес друг друга. Например, в августе телеведущий на своём YouTube-канале «Соловьёв LIVE» объяснил артисту, живущему в Испании, чем для него обернётся предложение «плюнуть в рожу» журналисту и заплатить за этот «заказ» €500. Шоумен тогда добавил, что посоветуется с адвокатами, а у его команды юристов есть партнёрские отношения с коллегами в Королевстве Испания.

Ранее Панин рассказал NEWS.ru о своём первом поединке по правилам бокса. Он отметил, что встречу организовал проект «Наше дело», однако после шоу у него «остался плохой осадок» из-за непрофессионализма сотрудников промоушена. Имя соперника, результат противостояния в ринге и гонорар собеседник раскрыть отказался. Панин подчеркнул, что решился надеть перчатки ради материальной выгоды, так как ему нужны были деньги на жизнь в Испании.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Владимир Соловьев,
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