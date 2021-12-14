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49 минут назад

Стало известно о состоянии Лепса

Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал отмену выступления музыканта на концерте с Ларисой Долиной. Он рассказал о состоянии артиста, сообщает StarHit.

Накануне Лариса Долина заявила о внезапной болезни Лепса. Музыканты планировали выступить дуэтом на концерте, однако в последний момент все отменилось. Ситуация породила слухи о проблемах со здоровьем у 59-летнего певца из-за развода.

«У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник», – рассказал представитель артиста.

Отмечается, что приехавшие врачи быстро стабилизировали состояние, сделав Лепсу необходимые уколы.

«Сейчас он дома, чувствует себя нормально, все хорошо», — подчеркнул Урюпин.

Сама Лариса Долина выразила обеспокоенность состоянием друга и коллеги.

«Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому, что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!», – написала певица.

Напомним, сейчас Лепс находится в процессе развода с супругой Анной, с которой прожил в браке почти 20 лет. Поклонники предполагают, что именно это могло сказаться на его состоянии здоровья. Однако в минувшую пятницу он приехал на «Золотой граммофон», где многие отметили, что он хорошо выглядит.

Сам артист от комментариев отказался, коротко отметив, что «прекрасно себя чувствует».

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