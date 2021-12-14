Стало известно о состоянии Лепса

Директор Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал отмену выступления музыканта на концерте с Ларисой Долиной. Он рассказал о состоянии артиста, сообщает StarHit.
Накануне Лариса Долина заявила о внезапной болезни Лепса. Музыканты планировали выступить дуэтом на концерте, однако в последний момент все отменилось. Ситуация породила слухи о проблемах со здоровьем у 59-летнего певца из-за развода.
«У Григория сильно подскочило давление, случился гипертонический криз. Возможно, переволновался. Да и в принципе он гипертоник», – рассказал представитель артиста.
Отмечается, что приехавшие врачи быстро стабилизировали состояние, сделав Лепсу необходимые уколы.
«Сейчас он дома, чувствует себя нормально, все хорошо», — подчеркнул Урюпин.
Сама Лариса Долина выразила обеспокоенность состоянием друга и коллеги.
«Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому, что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!», – написала певица.
Напомним, сейчас Лепс находится в процессе развода с супругой Анной, с которой прожил в браке почти 20 лет. Поклонники предполагают, что именно это могло сказаться на его состоянии здоровья. Однако в минувшую пятницу он приехал на «Золотой граммофон», где многие отметили, что он хорошо выглядит.
Сам артист от комментариев отказался, коротко отметив, что «прекрасно себя чувствует».