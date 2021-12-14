Жорин озвучил рекордную сумму компенсации в пользу Пригожина

Адвокат Сергей Жорин назвал сумму, которую в свое время ему удалось взыскать с журналиста Николая Фандеева за заметки об Иосифе Пригожине и его жене Валерии. В беседе с Teleprogramma.pro он отметил, что это рекордная сумма компенсации за моральный ущерб.

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«Мы взыскали 1 миллион 700 тысяч рублей с журналиста Николая Фандеева. Он в своих очерках оскорблял Валерию и Иосифа Пригожина», — заявил Жорин.

Он отметил, что тогда подготовка к процессу заняла много времени, однако все благополучно закончилось для Пригожина и его адвоката.

«Иосиф его простил в итоге и не стал взыскивать деньги», — заметил юрист.