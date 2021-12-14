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1 час назад

Жорин озвучил рекордную сумму компенсации в пользу Пригожина

Адвокат Сергей Жорин назвал сумму, которую в свое время ему удалось взыскать с журналиста Николая Фандеева за заметки об Иосифе Пригожине и его жене Валерии. В беседе с Teleprogramma.pro он отметил, что это рекордная сумма компенсации за моральный ущерб.

Жорин озвучил рекордную сумму компенсации в пользу Пригожина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы взыскали 1 миллион 700 тысяч рублей с журналиста Николая Фандеева. Он в своих очерках оскорблял Валерию и Иосифа Пригожина», — заявил Жорин.

Он отметил, что тогда подготовка к процессу заняла много времени, однако все благополучно закончилось для Пригожина и его адвоката.

«Иосиф его простил в итоге и не стал взыскивать деньги», — заметил юрист.

Напомним, что музыкальный критик Николай Фандеев в своих публикациях нелестно отзывался об Иосифе Пригожине и его супруге певице Валерии. Журналист ушел из жизни в 2015 году.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,Сергей Жорин,
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